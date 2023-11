Canaco pide a comerciantes reportar casos de extorsión

A dos meses de que concluya el 2023, la Cámara Nacional del Comercio en Salamanca invita a los comercios a realizar las denuncias correspondientes de extorsión. Oscar Macías Jasso comentó que se necesitan mejorar las condiciones de seguridad para mejorar las ventas en la ciudad.

"Hoy por hoy necesitamos mejorar las condiciones y estamos trabajando en ello, estamos trabajando con gobierno municipal y gobierno del estado para que este programa que presentamos nos apoyen con más refuerzo en cuestión de seguridad y las condiciones mencionadas son las mejores", dijo Oscar Macías Jasso, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) Salamanca.

En estos meses es cuando más movimiento económico se presenta

El presidente de CANACO puntualizó que la inseguridad no es exclusiva del municipio, estado y país, es un hecho que está afectado al comercio a nivel nacional.

"No podemos permitirnos bajar la cortina y dejar de trabajar porque es el sustento de cada día; no por el homicidio de una persona tenemos que escondernos y dejar de salir, o cerrar nuestros negocios, necesitamos generar ingresos y no vivir con miedo, esto no es vida", dijo Macías Jasso.

Macias Jasso comentó que los trabajos que se tienen con los tres niveles de gobierno, es para blindar al sector en todo el año, y no solamente en estas fechas cuando hay más flujo económico.

"Es muy lamentable por la falta de denunciado, yo los invito a denunciar porque esto es la única forma en que las autoridades se van a dar cuenta. Si no lo hay las autoridades no sabrán que existe una extorsión y hoy las autoridades municipales y estatales nos han abierto las puertas a la cámara de salamanca en donde nos piden la denuncia; no hay confianza en la fiscalía pero pedimos que confíen en ellos hoy están haciendo sus trabajos", señaló

El presidente de CANACO en Salamanca finalizó que a través de la denuncia se han logrado llevar a cabo trabajos de éxito e ir disminuyendo este tipo de delitos.