Cambio de Sindicato en General Motors no es prioridad en planta de Silao: CTM

El cambio de sindicato para la planta de General Motors (GM), en Silao, no está todavía a discusión por parte de los colaboradores, primero se tiene que resolver el proceso de la firma del Contrato Colectivo, para después si ellos lo deciden, puedan hacer el proceso democrático de cambio de representantes, como lo indica la Reforma Laboral, así lo expresó el presidente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, Héctor Hugo Varela Flores.

“Ahorita no estamos hablando de sindicatos, eso es lo que confunde mucho a la gente, nosotros estamos hablando en este momento de que la gente diga si sí o no, no es un tema de sindicatos, es un tema de que se tiene aceptar que si el Contrato Colectivo de trabajo lo aceptan o no los trabajadores”, comentó.

Local Trabajadores de GM Silao en desigualdad salarial con otras plantas armadoras del país Por medio de algunos colaboradores de la planta de General Motors se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el sindicato de Alejandro Rangel Segovia a cargo de los Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz en Guanajuato, se pudiera tomar el sindicato de los trabajadores de dicha compañía, dejando fuera a el sindicato de Miguel Trujillo López, pero como lo confirmó el presidente de la CTM en Guanajuato, esto todavía no es una opción.

“No es un tema de que si tienen uno u otro, digo porque ese es otro procedimiento que está muy aparte y que nada tiene que ver con este tema, sobre todo que estamos en este proceso de legitimación de varios contratos, de varias empresas y estamos muy adelantados, yo creo que Guanajuato es de los estados que más ha legitimado a nivel nacional y vamos a seguir con ese procedimiento, porque lo que nos interesa es generar la paz laboral en el estado de Guanajuato para que las inversiones sigan llegando”, dijo.

Local Interesados en GM Silao los gobiernos México y EU Varela Flores confirmó que de momento es importante y fundamental que se pueda dar la firma del Contrato Colectivo en buenos términos y condiciones en favor de los trabajadores de la planta de General Motors de Silao, para asegurar que los empleos se conserven en el estado y que pueda cumplir con la Reforma Laboral del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Justo en estos momento ya se tiene programada de nueva cuenta la votación para la fecha de la firma del Contrato Colectivo, que recabará firmas del 17 al 18 de agosto, proceso que será vigilado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que se de en mejores condiciones, sin hostigamiento a los trabajadores y sobre todo sin violentar sus derechos; será hasta el 21 de agosto cuando se termine de realizar el conteo de los votos y se pueda emitir el resultado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“La ratificación del Contrato Colectivo de Trabajo es un procedimiento que pidieron las gentes de los sindicatos americanos, porque dicen que los trabajadores no conocen los contratos porque son sindicatos blancos, pues se les está poniendo a los trabajadores a su consideración si están de acuerdo con este Contrato Colectivo de Trabajo o no, eso es lo único que se está viendo”, mencionó Hugo Varela Flores.

De acuerdo con la Reforma Laboral que atiende a los lineamientos del T-MEC, los colaboradores que no estén conformes con sus sindicatos o que consideren que no los representan correctamente de manera legal, pueden solicitar un proceso de cambio sindical democrático, en el que pueda realizarse todo un sistema de selección, en el que se dé un nuevo representante y que sea completamente legítimo.

A estas alturas no es un tema que todavía hayan solicitado los colaboradores ante la CTM, por lo que la prioridad es más bien fortalecer sus fuentes de empleo en la planta armadora instalada en Silao, para que puedan contar con sus trabajos y mantener a sus familias.

“En este momento tenemos 25 mil empleos que se han perdido con motivo de la pandemia y que no se han podido recuperar porque fueron más de 50 mil los que se perdieron y nada más se han recuperado 25 mil empleos y eso nos pega muy fuerte”, expresó.