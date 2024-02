Arranca Operativo Cuaresma para evitar enfermedades gastrointestinales

La cuaresma está próxima a iniciar, con ella aumenta el consumo de productos como pescados, mariscos, agua y aumenta la afluencia a centros recreativos como albercas o balnearios, los cuales de no contar con las medidas sanitarias correspondientes podrían ser focos de infecciones gastrointestinales.

La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a través de la Jurisdicción Sanitaria VI, inició con el ‘Operativo cuaresma’ para llevar a cabo una vigilancia sanitaria y epidemiológica en los seis municipios que conforman la zona que son Irapuato, Pueblo Nuevo, Abasolo, Pénjamo, Huanímaro y Cuerámaro.

Juan Manuel Guerrero Villafaña, coordinador de protección contra riesgos sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VI señaló que dentro de estas acciones se encuentran las visitas a establecimientos que preparan, o venden alimentos del mar.

“Realizamos visitas sanitaria a los establecimientos que preparan, comercian o expenden alimentos de productos pesqueros como son pescados, mariscos, moluscos, no solo en lugares establecidos, sino en lugares de venta ambulantes, uno de los sitios más importantes en donde hacemos presencia es el aquellos puntos que son de distribución, porque es ahí donde se surte la mayoría de los establecimientos que se dedican a esto”.

Tan solo durante 2023 fue realizado el muestreo de 31 mil kilogramos de productos, sin que se detectara ninguna contaminación por lo que el producto fue liberado.

Pero el Operativo Cuaresma que se extenderá hasta el 5 de abril incluye vigilancia de otros aspectos más allá que solo la venta de pescados y mariscos, el coordinador de protección contra riesgos sanitarios señaló que también, durante esta temporada aumenta el consumo de agua y hielos, por lo que mantienen vigilancia en establecimientos que venden agua potable y purificada así como empresas que elaboran hielo para verificar que este sea de calidad, tanto el que se utiliza solo para enfriar bebidas y alimentos como el que es para consumo humano.

¿QUÉ ASPECTOS DEBE CUIDAR LA POBLACIÓN EN COMPRAS Y PREPARACIÓN?

Juan Manuel Guerrero Villafaña destacó que las medidas para que la población evite sufrir alguna infección gastrointestinal inician desde la compra de la materia prima, sin embargo en algunas ocasiones, los contaminantes podrían estar en el mismo hogar, al no lavar y desinfectar bien, los utensilios, frutas, verduras o incluso no tener higiene adecuada de las manos.

“Si escoges buena materia prima, si elaboras tus alimentos con medias higiénicas, desinfectas correctamente las verduras, cocinas los productos del mar y te lavas las manos y los utensilios que utilizas en la preparación, entonces va a ser muy difícil que haciendo estas observaciones tengas una infección gastrointestinal”.

Algunos aspectos de cuidado para la preparación de alimentos en el hogar es el evitar la contaminación cruzada, lavar todo y desinfectarlo correctamente, no picar frutas y verduras en las mismas tablas donde se manipula la carne cruda, vigilar la cocción adecuada de los alimentos, son solo algunos de estos puntos a observar.

“Es muy importante que vigilemos donde realizamos nuestras compras, no es lo mismo comprar a la orilla de la carretera o en un puesto del tianguis que en un negocio establecido que si conserve una adecuada red de frío, que tenga sus refrigeradores, y congeladores con su control de temperatura”.

Los pescados al ser productos sensibles a los cambios de temperatura pueden presentar algunas características que indican su frescura o estado, mencionó.

“El producto del mar es muy fácil de identificar hasta por sus características físicas externas cuando no está en condiciones, el cambio de color, el hundimiento de los ojos en los pescados, el desprendimiento de las escamas, esto es de un producto que no es fresco o esta mal conservado, la pura característica exterior y el olor ya da mucho que pensar”.

Explicó que en algunos productos de alto consumo como lo son los ceviches, aguachile entre otros también existe un riesgo, pues el limón o vinagre no funciona como un proceso de cocción y tampoco mata las bacterias por lo que se debe cuidar de forma extrema las medidas de higiene

“La venta, el consumo elaborado donde no se observen estas medidas higiénicas es muy delicado y todos los alimentos crudos conllevan un riesgo, no están preparando un cocido perfecto, es decir no están cociendo, el calor mata las bacterias, el limón no tampoco mata la bacteria, ni tampoco el vinagre, entonces, si le da un sabor especial pero es un riesgo para la salud”.

¿QUÉ HACER ANTE SÍNTOMAS DE INFECCIÓN O INTOXICACIÓN?

A los centros de salud, llegan personas que presentan síntomas agudos que pueden ser ocasionados por enfermedades gastrointestinales o inclusive por intoxicación, el coordinador de protección contra riesgos sanitarios explicó que ante la aparición de signos o síntomas, es muy importante recibir atención médica de inmediato y no recurrir a la automedicación pues esta podría complicar la detección y por lo tanto el adecuado tratamiento.

Y es que cuando se habla de consumo de pescados o mariscos, los síntomas que aparecen de pronto podrían ser señal no de una infección gastrointestinal, sino que podrían provenir de una intoxicación por alergia.

“No solo son infecciones gastrointestinales sino que también puede ser alguna intoxicación alimentaria por reacción a los mariscos, hay gente que es alérgica a los mariscos”.

Los síntomas de una posible reacción alérgica pueden ser sarpullido, hinchazón de los párpados, hinchazón de la lengua y pueden llegar a reacciones conocidas como anafilácticas, que pueden poner en riesgo la vida de una persona al cerrarse las vías respiratorias, comentó.

“Pueden ser aparición de ronchas, cambios en la piel o una especie de sarpullido, hinchazón de piel, también pueden ser manifestaciones de una alergia”.

Por otro lado, se encuentran los signos y síntomas de una infección gastrointestinal que se caracterizan por aparecer horas después del consumo de los alimentos

“Las infecciones gastrointestinales se derivan del consumo de productos de riesgo, que no estén bien cocinados y que podemos estar hablando de algunas como el cólera, o la salmonella o parásitos como amebas que tienen características diferentes.

“El 80% de los cuadros gastrointestinales son cuadros agudos, se manifiestan de manera muy pronta en unas horas después de ingerir ya estás manifestando náuseas, vómito, dolor de cabeza, otros tipos de alimentos probablemente aparezcan síntomas hasta las 6 u 8 horas con manifestaciones como inflamación del estómago, dolor abdominal, cuadro diarreico y las características de las evacuaciones son muy particulares, esta nos puede orientar a saber que tipo de enfermedad lo está ocasionando”.

El riesgo de una infección gastrointestinal se encuentra principalmente en cuadros diarreicos no tratados que pueden llevar a una deshidratación.

Para esto es que se hace el exhorto a la población a acudir de inmediato a su centro de salud más cercano.

“La principal recomendación es que cuando tengan un cuadro de intoxicación o de malestar estomacal, no se automediquen, que busquen al profesional de la salud para que se haga un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento.

“Algo que tenemos en contra es que las personas ya llegan tratadas, a veces ni siquiera con medicamentos, sino con remedios que les aconsejan, o tienen algo en casa y se lo toman, eso enmascara el cuadro y cuando llegan a atención se torna muy complicado, es difícil hacer el diagnóstico correcto cuando el paciente no es sincero o ya se automedicó”.