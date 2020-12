Búsqueda inmediata demandan colectivos

Los integrantes del colectivo “A tu Encuentro” capítulo Salamanca, se reunieron con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz. Durante esta reunión establecieron compromisos de atención a las familias víctimas de desaparición forzada y además se realizó la elaboración de un convenio para trabajar de manera conjunta.

José Gutiérrez, representante del colectivo, señaló que durante este acercamiento con la presidenta municipal se le externaron diversas peticiones, así como el llamado para que el municipio cumpla con lo que le corresponde en materia de prevención y sobre todo con las búsquedas inmediatas, así como la atención a las familias afectadas.

Establecen compromisos de atención a las familias víctimas de desaparición forzada y trabajar de manera conjunta.

“Hicimos un compromiso. Haremos llegar un padrón a las autoridades de las víctimas que se tienen en Salamanca para que se les dé atención a las familias y haremos un convenio para establecer una relación formal con el municipio para estar trabajando”, dijo.

El representante señaló que este primer dialogo sirvió para conocerse, saber qué es lo que pretenden y ver qué apoyo podrán recibir, además confían en que esta reunión sea la antesala para construir una colaboración.

José Gutiérrez explicó que luego de año y medio de acercarse a la fiscalía siguen sin recibir respuestas e incluso tampoco saben cuál será el proceso para identificar los cuerpos que se encontraron en las fosas de Salvatierra, Cortazar e Irapuato.

“Se supone que nos deben llevar a una mesa de identificación y no ha sucedido, sólo tenemos silencio para invisibilizar a las víctimas. Porque no se les toma en cuenta, no se da información y no se establecen las mesas de trabajo”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa Beatriz Hernández externó que luego de escuchar a las familias que están atravesando por esta situación tan dolorosa resulta frustrante los resultados que se tienen en las investigaciones. Una vez que la fiscalía es la responsable de llevar a cabo los trabajos.

“Como municipio atenderemos a las familias en aspectos emocionales porque hubo familias que se quedaron solas y pequeños que perdieron a sus padres, este apoyo lo realizaremos a través del DIF y el Instituto de la Mujer. Es importante también conocer y revisar las necesidades de las familias para apoyarlas con los programas que contamos en la administración”, informó.

Actualmente en el colectivo “A tu encuentro” Capítulo Salamanca está conformado por 16 familias que tienen familiares desaparecidos en el municipio o bien desaparecidos en otra ciudad pero con residencia en la ciudad.