Buscan mayor participación en elección de representación sindical

Luego de la baja participación en la elección de la representatividad sindical de la empresa Mazda de México Vehicle Operation (MMVO), la secretaria general estatal del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz y Maquiladoras (SINIAM), Laura Ivonne Caballero Mendoza, consideró que este proceso puede volverse a desarrollarse a principios de 2023, para aumentar del 35 al 51% el sufragio de los más de cuatro mil empleados de la armadora japonesa.

Local CTM debe replantear estategia luego de perder representatividad de Mazda

En este sentido Caballero Mendoza explicó que aún no hay una resolución completa por parte de las autoridades estatales y nacionales en cuestión de la Secretaría que otorgue el triunfo positivo al sindicato “Benito Juárez García” de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por lo que existe la posibilidad de que se vuelva a convocar a elecciones en un período de tres meses.

“Fue una votación muy baja, por nuestra parte estamos viendo el trabajo que vamos a meter nosotros porque realmente la ley no debe de tener una laguna tan fuerte cuando la mayoría de las personas no participaron en las votaciones, entonces eso también causa una gran desestabilidad para los que no participaron porque no fueron avisados por la empresa”, argumentó.

En este aspecto señaló que tanto la empresa como el propio sindicato a cargo, no propiciaron las condiciones para que un trabajador esté enterado de la jornada de elección.

“Nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer otra votación donde participemos como sindicato y federación e integrar a la gente que nosotros ya tenemos que yo puedo asegurar que es más del 33% de las personas que te pide la ley, quisiéramos ir por el 50+1, pero honestamente es imposible se alie porque tienen todavía mucho miedo de las represalias que puedan tener de parte de los sindicatos”.

En cuanto al lapso para desarrollar estos trabajos, la representante de SINIAM dijo que primera instancia se trabaja en la demanda de titularidad para un nuevo consenso en consenso en que participen la mayoría de los tabajadores. “Es decir que si la Secretaría nos favorece sería de dos a tres meses podríamos hablar de que a principios de enero pudiéramos tener nuevamente un trabajo aún que la Ley marca que sería en Marzo para una revisión de contrato, pero resulta que como hubo demandas de titularidad de parte de dos confederaciones se tuvo que adelantar un poco, estamos hablando de que nosotros entraríamos a pedir la votación y a competir contra CTM y los que están alrededor de nosotros y que se de más del 33% que marca la ley y no nadamas que un sindicato sea electo con el 10% de la votación”, concluyó.