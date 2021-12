Buscan combatir pobreza y desigualdad con Conectividad Digital

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- La Senadora de la República, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, dijo que la iniciativa de Conectividad Digital que tiene como objetivo combatir la pobreza y conectar a las comunidades rurales de la entidad con la tecnología ha tenido buena aceptación y dijo que de aprobarse los jóvenes tendrán acceso a educación, empleo y las familias a consultas médicas.

El objetivo es erradicar el rezago social. Fotos Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

La congresista señaló que el objetivo es que la Conectividad Digital sea considerada una política social para con ello dar un duro golpe a la desigualdad social y que con ello niños y jóvenes tengan más herramientas para su educación.

Dijo que con ello la gente de las comunidades rurales tendría acceso a Internet con lo cual les será más fácil comunicarse y mejorar sus condiciones de vida, pues además podrán tener acceso a consultas médicas de manera más fácil.

“La otra iniciativa que presentamos también y que ha tenido muy buena aceptación es la conectividad digital, que se considere como una política social y de combate a pobreza el conectar a las comunidades para que los jóvenes y los niños tengan acceso a la educación, al empleo y tengan acceso a una consulta médica”.

Por su parte Guadalupe Zamora Ramírez, líder del Comisariado Ejidal de la Estancia El Copal dijo que es urgente que dicha iniciativa se convierta en ley, ya que tan solo en Irapuato más de 80 % de las comunidades carecen de señal para acceder a Internet, telefonía y televisión, situación que genera retraso y margina de oportunidades laborales a la gente del campo.

Explicó que hace meses particulares comenzaron la instalación de una antena en Encino El Copal con la finalidad de ofertar el servicio de Internet en dicho poblado y otras comunidades de los alrededores, sin embargo, dijo que solo quedó en proyecto ya que la antena está abandonada y los habitantes de la zona siguen sin señal de Internet.

“Ojalá que se lleve a cabo y que sea en un tiempo corto, la verdad hace falta mucho esto de estar conectado a la tecnología más que nada en las zonas muy marginadas que no tenemos acceso a teléfono y televisión y menos a Internet, tienen que hacer es trabajar en llevar la señal porque no hay acceso a este sistema, primero tienes que dotar de los productos básicos para poder llegar a esa tecnología, si no tienes antena y esas cosas la verdad va a ser difícil”.