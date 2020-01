Busca programa unir a familias

Las lágrimas brotaron de inmediato. Eran 17 adultos mayores que viajaron a Estados Unidos porque durante décadas no habían visto a sus hijos o a su esposo, y que ni siquiera conocían a sus nietos; sin embargo, con el programa “Mineros de Plata” del Gobierno del Estado de Guanajuato este milagro se hizo realidad.





POR 30 días estuvieron con sus familiares en Estados Unidos.





Don Gustavo López, a sus 74 años de edad y en silla de ruedas, con lágrimas en los ojos y quien es uno de los que tuvieron la oportunidad de viajar a Atlanta, en la Unión Americana, contó que allá fue recibido por sus hijos, quienes le llevaron mariachi pues en el reencuentro no podían faltar las canciones de José Alfredo Jiménez, ya que con “Caminos de Guanajuato” recordaban su terruño desde el primer día en partieron al vecino país del norte.

“No es tristeza, es alegría. Tengo una hija en Atlanta y un hijo en Texas”, le platicaba don Gustavo a Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante, ya que, dijo, tuvo la oportunidad de verlos a ambos porque el varón fue hasta la ciudad de Atlanta a abrazarlo. Posteriormente agradeció al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al momento que el titular del Migrante saludaba y se tomaba fotos con todos los que, después de tan emotivo viaje, regresaban.





JUAN Hernández, Secretario del Migrante, dijo que este es uno de los programas bellos del gobierno.





Por su parte, la señora Juana Frías, vecina de San Luis de la Paz, se mostró muy alegre y a la vez triste, porque, dijo, allá se quedó su hijo. Sin embargo, ya en suelo guanajuatense, volvió a ver a sus nietos, pues en el Aeropuerto Internacional de Silao la esperaban sus otros hijos.

BUSCA PROGRAMA UNIR FAMILIAS

El programa “Mineros de Plata”, a decir del secretario del Migrante y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, Juan Hernández, es uno de los programas más bonitos porque tiene la oportunidad de unir familias.

“Es un programa maravilloso, tenemos tantas situaciones tan difíciles en Estados Unidos como gente muriendo, las redadas, la separación de familias, que esta es la cara bonita. Acaba de ir este grupo, fueron 17 personas arriba de 60 años de edad, algunos en sillas de ruedas, y fueron a visitar a sus familiares que no habían visto mínimo en 10 años, algunos 15, 20 años, por lo que no conocían a la nuera, no conocían a los nietos y pudieron ir a los Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, Juan Hernández recordó que, por medio del programa, en el 2019 se logró la obtención de visas humanitarias para más de 300 adultos mayores, sin embargo, este año el número de visados bajó hasta en un 40%.

Por último, señaló que el Gobierno del Estado solo paga el boleto del adulto mayor y el del acompañante lo paga el mismo, pero además llevan atención médica y un representante más de la oficina a su cargo.