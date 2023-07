Busca Isidoro Bazaldúa candidatura de Guanajuato para representar al PRD en el 2024

León, Gto.- El diputado perredista en Guanajuato Isidoro Bazaldúa Lugo, dijo que buscará la candidatura para representar a su partido en las elecciones del 2024 para el gobierno del estado.

Sin embargo, señaló que no hay piso parejo, pues tanto el PAN como Morena se adelantaron a los tiempos y acusó de un derroche de dinero para hacer campaña fuera de lo que está marcado por la ley electoral.

“Desde luego que aspiro a ser gobernador, estamos esperando los tiempos que nos marca el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral estamos ahí respetando los tiempos que nos marca la ley y nos vamos a echar para adelante, estamos cuidando eso, así lo veo con mucho derroche de dinero anticipadamente”, dijo.

Además, contrario a lo que dijo Silvano Aureoles durante su visita a León este domingo, Bazaldúa rechazó que en Guanajuato vayan en coalición con el PAN como lo están haciendo a nivel nacional, pues aseguró les ha dejado una mala experiencia.

Dijo que cuando lo hicieron perdieron el registro en el estado y eso los llevó a una crisis política que ahora se está trabajando para recuperar más municipios, pues en la actualidad sólo tienen en 22, además de que la gente lo ve contra natura porque son dos partidos con ideologías completamente diferentes.

“Absolutamente no, nosotros hemos hecho ya coalición con el PAN y nos fue muy mal, nosotros bajamos demasiado el umbral de nuestra votación, la gente no puede ver a estos dos partidos juntos en lo local, somos partidos distintos es como si juntas el agua con el aceite no se puede, tenemos representantes, el electorado, sería una coalición contra natura , la gente nos ha castigado mucho eso, entonces vamos a recuperar las bases del PRD, nuestra línea política y nuestros programas, nuestros principios”; agregó.

Señaló los excesos con los que se están manejando otros partidos en Guanajuato y en ciudades como León con publicidad al por mayor y otras del corredor industrial.

“Veo muchos excesos del partido oficial en Guanajuato, del gobierno del estado, veo muchos excesos también de Morena, publicidad al por mayor en todo el corredor industrial, en la ciudad de León utilizando recursos públicos, no hay piso parejo, se adelantaron ya todos sus aspirantes, sin embargo nosotros vamos a trabajar”, añadió.