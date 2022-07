Busca César Prieto armamento militar para policías municipales

Ante el desgaste de las armas de cargo de los oficiales de policía en Salamanca, se buscará establecer un comodato o proceso de préstamo con la 16ª zona militar para reforzar la armería de la dirección de Seguridad Pública y con ella el estado de fuerza de los oficiales locales, informó el presidente municipal César Prieto, luego de señalar la necesidad de modernizar equipos tácticos, de vigilancia y movilidad.

“Muchos de los equipos que hay de las armas que se tienen ya van a cumplir su vida útil, yo lo comenté con el general Jaramillo (comandante de la XVI zona militar), él me planteó que hay la posibilidad que el propio Ejército nos pueda dar en comodato algunas armas para poder mejorar la fuerza del municipio, en el tema de las cámaras también lo vimos cuando una niña perdió la vida porque alguien la atropelló no supimos si era un Kia o un Ford, porque precisamente la calidad de las cámaras no son las mejores”, indicó el edil.

Respecto al cambio de los equipos de video vigilancia, el mandatario salmantino mencionó que de manera prioritaria se atenderán los accesos a la ciudad, además de que se buscará contar con equipos de video individuales para los oficiales de policía, que permitan registrar su operatividad.

“Estamos en un proceso de sustituir sobre todo en los accesos principales las cámaras por unas de mejor tecnología y calidad, las que están reubicarlas en otra área un poquito más baja, el equipo también de las bodycam, para que también ante algún reporte algún policía excede sus funciones o hay algún reporte ciudadano nosotros tener también aquí las pruebas de si fue o no real el hecho, en los uniformes también estamos trabajando, tenemos los uniformes de la administración pasada”, detalló.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

A pesar de ello, César Prieto reconoció que la disminución de recursos limitará se puedan solventar todas las necesidades y áreas de oportunidad detectadas en materia de seguridad en Salamanca, aunado a ello recordó que el próximo 14 julio es la fecha límite para cumplir en el tema de los 45 compromisos en materia de seguridad los cuales se han cumplido en poco más del 80%.

“El recurso se encuentra por ahí y es insuficiente por lo que por lo general se les da un uniforme por año, lo que queremos hacer es hacer una gestión con el Ayuntamiento para tener por lo menos dos uniformes completos por cada elemento y en el caso de las patrullas (…) estamos previendo comprar cinco patrullas y cinco motocicletas nuevas, más lo que se pueda sumar por las prerrogativas que tenemos por parte del estado y obviamente tenemos que cumplir con los 45 compromisos un porcentaje”, concluyó.