Busca apoyo de AMLO para solución con su proceso de jubilación

Ante la llegada del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, el ciudadano José Luis García León hizo entrega de una solicitud para que se le pudiera apoyar a qué le sea atendido su proceso de jubilación de PEMEX.

Durante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la refinería Antonio M. Amor en el municipio de Salamanca para supervisar los trabajos realizados en ella, fue interceptado por ciudadanos antes de su ingreso a la paraestatal del municipio.

Una de las personas que logró entregar sus peticiones fue el habitante José Luis García León, quien explicó que lleva 35 años esperando a que se le pueda dar una solución a su proceso de jubilación ya que Petróleos Mexicanos no le ha dado solución.

“No nos han querido atender en el sindicato a nivel local ni nacional, no se que encubran se supone que petróleos mexicanos debe de pagarnos, y si no quieren apoyarnos, deberían de esperar a que el gobierno intervenga, yo tengo 35 años esperando que la junta de conciliación y arbitraje nos de el documento de la reinstalación en plataformas y hasta la fecha me han dado solución”, explicó.

El ciudadano, comentó que en este hecho metió una demanda en contra de PEMEX en donde ganó la primer resolutiva, pero no se le hizo la entrega del “Audo”, siendo esto hasta la segunda ocasión, en donde se determinó a la paraestatal a pagarle lo correspondiente a José Luis, por haber sufrido un accidente de trabajo dentro de las plataformas, en donde explicó que al estar trabajando ahí estuvo a punto de perder algunos dedos de su mano izquierda.

García León, explicó que ante esta cuestión que ha estado luchando, solamente le han dado largas para poder atender este tema referente a su proceso de jubilación “Hasta la fecha no me han querido dar el documento que me hace falta para poderme pensionar; con la llegada del presidente, le haré entrega de un paquete donde le pido que me apoye para poder jubilarme porque en ningún lado quieren actuar y espero que con su visita aquí a Salamanca, pueda apoyarme”.