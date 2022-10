Busca colectivo salmantino acercamiento con AMLO para tratar tema de desaparición

Alma Lilia Tapia Martínez, representante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, buscará tener un acercamiento con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su próxima visita a la refinería de Salamanca, programada para este fin de semana, para denunciar la poca cooperación de las autoridades para dejar que las buscadoras examinen el llamado “Triángulo Rojo” que se localiza entre los municipios de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán, donde asegura existen fosas.

Local Colectivo de búsqueda reconoce apoyo brindado por el municipio

Además de solicitar el apoyo del mandatario federal para que la autoridad se sumen a las labores de búsqueda, la protección de las buscadoras y apoyos de las compañeras y sus familias, luego de que se asesinó a una de ellas en el municipio de Salamanca.

Fue el miércoles durante la mañanera donde el presidente de la República anunció su visita a las refinerías de Dos Bocas, Minatitlán, Salamanca, Tula y Ciudad Madero, que llevará a cabo el próximo fin de semana para monitorear la rehabilitación de las refinerías de Pemex.

“Queremos tener este acercamiento con el presidente de la República para hablar sobre este tema. Hemos estado viendo que precisamente porque estamos en medio del 'Triángulo Rojo', es que a nosotras se nos niegan muchas cosas, no sé si por temor a que salgan a la luz cosas de esta zona donde esta refinería, pues sí dicen que Salamanca es el corazón de Guanajuato y Guanajuato el corazón del país, entonces que piensan hacer con Salamanca, porque en Salamanca estamos viendo que no siguen silenciando en lugar de comenzar abrir”, explicó.

“Como que no quieren manchar la imagen del municipio Salamanca, es el único municipio donde no ha pasado nada, no hay ni un hallazgo, ninguna apertura de fosas, nos asesinaron a una compañera (buscadora) mientras se encontraba en su casa y, no conforme con eso, nuestras buscadoras se están muriendo por enfermedades como el cáncer y sin lograr encontrar a sus desaparecidos y sin el apoyo que se requiere”, dijo.

Martínez Tapia indicó que las autoridades no les permiten realizar búsquedas en el llamado Triángulo Rojo, bajo el argumento de la existencia de “ductos de Pemex”, sin embargo aseguró que la causante de los crímenes y desapariciones forzadas desde hace varios años se debió a la ejecución de actividades como el robo del combustible llamado "huachicoleo", provocó un alto índice de crímenes y desapariciones forzadas desde hace varios años.

Admitió que aunque en Salamanca se cuenta con la célula de búsqueda y el apoyo del alcalde, la desaparición es un problema no nada más del gobierno municipal, sino un mal que sigue imperando a nivel nacional, y es por eso que el gobierno federal debe inmiscuirse en las acciones de búsqueda y apertura de fosas para que se puedan tener resultados.

“Vamos a corretear a don Andrés Manuel, si es necesario, para que nos haga caso de que en Salamanca tenemos un problema bien grande, porque pareciera que el tema de la desaparición forzada lo siguen silenciando, ya tenemos la cédula y el apoyo del gobierno local, pero no hemos llegado al punto donde queremos llegar, que es sacar a los desaparecidos y por eso nos gustaría platicar con él”, finalizó.