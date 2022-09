Buen año para elaboración de proyectos: Ortega Gasca

El regidor Juan Ortega Gasca, de Morena, calificó como bueno este primer año de gobierno, en el que dijo se han logrado estructurar 28 proyectos ejecutivos, mismos que serán gestionados y desarrollados a partir de 2023, año en que, dijo, ya no habrá tiempo para justificaciones o excusas para el desarrollo de obra pública.

Local Prepara Salamanca desarrollo de obras de alto impacto

“En esta primera etapa al llegar nosotros y no tener ninguna situación de proyectos y más que su elaboración lleva entre seis y ocho meses; prácticamente podemos decir que en este año que viene deben aterrizarse todos esos proyectos que se aprobaron fue un recurso de poquito más de 20 millones de pesos para su elaboración, yo creo que aquí ya no hay salida, los resultados tienen que estar a partir de 2023 con la ejecución de los proyectos, ya no hay excusa para no hacerlo”, argumentó el edil.

Para tal efecto, Ortega Gasca indicó se deben buscar los recursos ante el Congreso del Estado así como en el Federal. “Algunos ya están acercados con la áreas que corresponden como es el paso de Héroes de Cananea con Ferronales, otros ya se están verificando en la parte estatal y federal como es la ampliación del puente de arboledas y otros más que por ahí ya están detectados”.

Ante ello, el funcionario consideró que el desarrollo de obra pública en materia de movilidad debido al rezago que se tiene ya que en las últimas gestiones no se consolidaron proyectos que contribuyeran a mitigar las cargas vehiculares de las principales arterias de la localidad como lo son Faja de Oro, Morelos, Clouthier, Bicentenario, Hidalgo, así como la mayoría de las calles de la zona centro. “Salamanca honestamente en materia de movilidad no ha tenido una planeación, en esta nueva implementación del IMPLAN tenemos la oportunidad de realmente ordenar nuestro crecimiento, porque honestamente no lo hay”.

En cuanto al crecimiento industrial, dijo se han entablado algunos acercamientos con empresarios para la creación de un parque industrial; “estamos trabajando con algunos empresarios y esos parques deben ser accesibles al empresario salmantino (…) algunas empresas están interesadas sobre todo en la parte de logística y proveeduría para las empresas automotrices (…) Salamanca sigue siendo un municipio muy pequeño”, concluyó.