Brigada de búsqueda exigen mayor seguridad

La brigada de Búsqueda, Salamanca Unido Buscando Desaparecidos exigió mayor seguridad para poder realizar sus acciones de búsqueda en el municipio, ya que en el municipio se tienen detectados alrededor de 26 puntos de investigación, el pasado fin de semana se realizó una jornada de búsqueda en la que se localizaron restos humanos en la comunidad El Divisador.

“Buscamos a nuestros familiares, y lo único que pedimos como mamas que nos dejen trabajar porque no buscamos culpables y no señalamos a nadie, no buscamos nada más que a ellos, para poder tener un lugar en dónde hacer sepultura y llevarles flores; no hemos tenido protección estamos solas, desde el viernes hemos estado en estas condiciones”, explicaron integrantes de la brigada de búsqueda.

El pasado lunes alrededor de 15 buscadoras salmantinas acudieron a un punto de búsqueda ubicado en la comunidad de El Divisador, en donde durante los tres días en donde realizaron estas búsquedas lograron dar con resultados positivos. Las integrantes comentaron que durante sus búsquedas no han contado con la seguridad para que puedan realizar su trabajo de manera segura.

“Encontramos varios restos pero estamos esperando los resultados de qué son; queremos protección, creo que es lo único que necesitamos de ellos, porque como derecho lo pedimos para no estar solas; estamos peligrando por lo mismo de tanta inseguridad y queremos que nos echen la mano porque queremos es encontrar a nuestros hijos; ustedes lo ven, que no hay seguridad y la exigimos, porque para eso están, pedimos a los tres niveles de gobierno que nos apoyen para poder encontrar a nuestros hijos”, manifestó una integrante de la brigada.

La brigada de búsqueda de desaparecidos de Salamanca, durante los cinco años en los cuales ha estado activo el colectivo de Búsqueda han logrado localizar a 43 personas sin vida, 23 con vida.

“En estos tres días hemos recuperado dos personas completas y vamos a continuar con las limpias porque creemos que hay más. Queremos hacer un llamado a toda la población, de que este colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quienes queremos encontrar a nuestros hijos, somos un grupo de mamás hermanas, hijas que andamos buscando a nuestros seres queridos; nos sentimos abandonadas; queremos que la gente sea empática con este tema y queremos que la gente se una con nosotros” explicó la vocera de la brigada, Alma Lilia Tapia.

En este sentido, externaron que se han sentido abandonadas por parte de la célula de búsqueda municipal, quienes no les han apoyado con las acciones pertinentes de poder brindarles la seguridad que han clamado en cada búsqueda que realizan en el municipio.

“ya la habíamos pedido para nuestras acciones del día de ayer, y desde las siete y media nos quedamos esperando; ellos alardean en que la célula de búsqueda pero en lugar de darnos la mano, nos meten el pie; el viernes que iniciamos con las búsquedas solo nos mandaron una moto y un solo elemento no nos va a resguardar a todas. Les pedimos a los cárteles que se encuentran aquí pedimos que nos dejen trabajar, ellos tienen papás, mamás y a lo mejor nos pueden entender un poco en ese aspecto “, manifestó.

Un total de 206 familias de los municipios de Villagrán, Cortazar, Jaral del Progreso, Salamanca, así como de las comunidades de Cerro Gordo y Valtierrilla son las que conforman esta brigada municipal. Además, en Salamanca se tienen un total de 23 puntos positivos en donde se pueden localizar los restos de sus familiares.