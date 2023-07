Bloque opositor dará la pelea en 2024 a Morena y Aliados

GUANAJUATO, Gto.- Hay personajes políticos del ámbito nacional que tienen una capacidad y experiencia probada para integrar un gobierno de coalición que la Alianza Va por México va planteando, afirmó Hugo Villalobos González, ex presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, (IEEG), quien pronosticó que el Frente Amplio por México podría dar la gran pelea en las elecciones de 2024 si se postula a Xóchitl Gálvez.

Mencionó que el Frente integrado por el PAN, PRI y PRD tiene al ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, “tienen bagaje y evidentemente una capacidad política, una experiencia probada, una voluntad manifiesta para integrar ese gobierno de coalición que la gran Alianza Va por México plantea.





Las elecciones del próximo año serán muy competidas.





“Yo veo con esperanza ese fenómeno, están trabajando fuerte, me gustó la designación de quien va a coordinar el trabajo de constituir la propuesta, me gustó la decisión de Juan Carlos Romero Hicks, que decide sumarse a ese esfuerzo, como sé que se seguirán sumando todos”.

Dijo que hay desconcierto en el presidente y las “Corcholatas” de cómo reaccionar ante la probable postulación de la senadora Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial por el Frente Amplio por México.

De igual forma, Villalobos González consideró que esta alianza “abre el panorama y logro de alguna forma, pasmar al presidente, a Morena y a las ‘corcholatas’ que no saben en este momento cómo reaccionar, me parece que hubo un cambio de señal de estrategia que no esperaban y menos con el acompañamiento social que esto está generando”.





Ola alcanzará a Guanajuato





El ex presidente del IEEG, pronosticó que “esa ola alcanzará a Guanajuato, esperaría que lo alcanzara, cómo no lo sé, porque yo no conozco la vida interna del PAN en el estado, pero parecería lógico que un esfuerzo que irrumpió tan fuerte en el orden nacional, no toque la puerta en nuestro estado, yo creo que algún efecto debería tener”.

Reiteró “me queda claro que no somos una isla, y esto va a afectar, que el movimiento expansivo de la Alianza va a tener que alcanzar a Guanajuato de algún modo, por lo menos a cuestionar el método y el proceso como se está llevando a cabo aquí el proceso de sucesión en Guanajuato”.





La alianza a nivel nacional de los tres partidos políticos de la oposición puede aterrizar a nivel estatal.





Enseguida, puntualizó que ve como a Libia García Muñoz Ledo como buena candidata a la gubernatura del Estado de Guanajuato, “es una mujer inteligente, capaz, y tengo buena impresión de ella”.

No obstante, cuestionó “la forma como el gobernador ha tratado de imponerla, la manera como con la cargada y con los presupuestos ha tratado de arrasar y yo creo que ahí está el problema serio”.