No habrá dedazo en 'Frente Amplio por México'

GUANAJUATO, Gto.- Sí hay confianza entre la militancia priísta del país para que haya una total transparencia en el proceso donde surgirá el candidato o candidata del Frente Amplio por México para buscar la presidencia de la república en 2024, aseguró la dirigente estatal del PRI en Guanajuato, Ruth Tiscareño Agoitia.

Luego que la Senadora Claudia Ruiz Massieu declinó continuar en la búsqueda de ser la candidata de esta coalición al mencionar en un mensaje que compartió en sus redes sociales que “en congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación, si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”, la líder priísta de esta entidad negó que ella haya escuchado eso de la parlamentaria, “creo que fue muy respetuosa del proceso”.

En entrevista exclusiva para la OEM, la también diputada local externó que (el proceso) se está construyendo con tres partidos políticos y con la ciudadanía, y se van a ir afinando detalles que van urgiendo conforme va avanzando, por eso estamos haciendo un trabajo con la sociedad civil, porque queremos ser transparentes y que puedan participar la mayoría.

Tiscareño Agoitia dijo que todas las reglas se están afinando “te comento, ya traemos un cronograma de tiempos, en que momento tendremos que hacer en cada estado el trabajo para poder tener toda la infraestructura necesaria para que se lleven a cabo las votaciones”.

600 casillas en el país

Hay que mencionar que, el Frente Opositor definió el lunes pasado el método para elegir a su candidato presidencial, que contempla la recolección de firmas de apoyo de los aspirantes, mediciones en encuestas, debates y para terminar, las elecciones primarias, para que el tres de septiembre se tenga una definición.





Queda descartado el dedazo, aunque este lunes anunciarán la renuncia al PRI de varios militantes en el país.





Más adelante, Ruth Tiscareño compartió que se tendrán 600 casillas en todo el país, y cada casilla contará con cuatro urnas electrónicas “esto va a ser innovador y esto evitará que haya fraudes”.

Recalcó que serán utilizados medios electrónicos “y vamos a innovar en muchas maneras de votar, que va a ser muy bueno para las personas”.

La primera aspirante que declinó seguir en la carrera por la candidatura presidencial del bloque opositor fue Lilly Téllez.

Solamente quedan Beatriz Paredes Rangel, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Santiago Creel Miranda, Xóchitl Gálvez, Juan Carlos Romero Hicks, y Gabriel Quadri.

Un guanajuatense en la lista

Finalmente, al preguntarle sobre la posibilidad de que un guanajuatense como el diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks figure dentro de la lista de los aspirantes a la candidatura presidencial, Tiscareño Agoitia manifestó: “bueno, orgullosos de que sea un guanajuatense, vamos a ver cómo sigue el proceso. Hay que registrarse los que tengan aspiraciones hasta el día cuatro de julio y vamos a esperar quien está en esa lista”.