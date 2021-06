Basura y hojas secas obstruyen red pluvial

La acumulación de basura en las calles y hojas secas de los árboles son las principales causas de la obstrucción de la red pluvial, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Ciudadanos no son conscientes de problema que representa la basura.

Muestras de ello fueron las precipitaciones del pasado miércoles, donde ocho colonias de distintas zonas del municipio presentaron inundaciones y encharcamientos.

Más de 400 alcantarillas serán desazolvadas, de ellas se extrae principalmente lodos, basura y plásticos

Josefina Jiménez, quien resultó afectada por las lluvias, señaló: “Es lamentable la falta de cultura que tenemos como ciudadanos, no respetamos los horarios de la basura, sacamos bolsas antes de tiempo y qué es lo que pasa, lo animales la riegan y no pensamos en el problema que esto nos ocasiona. Con la lluvia del miércoles el agua no se iba por que las coladeras estaban tapadas por bolsas, botellas, lodo, hojas y demás basura, pero no somos conscientes del problema tan grave hasta que padecemos una inundación y la angustia de que el agua se empiece a meter a tu casa”.

Para evitar esta situación, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Cmapas) ha realizado la limpieza y desazolve en cárcamos pluviales y sanitarios y trabajan en desazolvar más de 400 alcantarillas de donde se extrae principalmente lodos, basura y plásticos que obstruyen el flujo adecuado del agua de lluvia.

Sin embargo el exhorto continúa hacia la población para que respete los horarios del camión recolector no sacando la basura antes de tiempo, además de no arrojar desechos a las calles y barrer el frente de la casa.

Pues ante el crecimiento de la población y la falta de cultura ecológica, la ciudad presenta un problema por la cantidad de basura que se arroja diariamente a las calles y que genera grandes acumulaciones de desperdicios.

Cabe señalar que en Salamanca el servicio de recolección de basura se realiza en más de 160 comunidades y 200 colonias, en las que se genera un promedio superior a las 300 toneladas diarias de basura.