Avizoran “catástrofe” en etapa 3 del Covid

Bajo una visión que se antojaría “catastrofista” sobre el futuro mediato del proceso social, financiero, político y sanitario del Covid-19 en su etapa 3, la entrenadora profesional de vida, Leticia Valeria Arroyo, llamó a los padres de familia a un proceso de autogestión y gestión en la familia, para no precipitar a la sociedad al caos cuando “la economía se apague”.

“Los casos de Covid -19 están repuntando y repuntarán más en los próximos días y si no tomamos las medidas necesarias es probable que la situación se agrave más”, expresó la instructora y motivadora.

Si se llega a este tiempo de crisis, los efectos económicos y sociales ante la cuarentena se prevén catastróficos.

¿Por qué ocurre esto?, dice y responde, porque no hay circulación de dinero. Las empresas no pagan salarios y la gente ya ve la falta de dinero.

Ante este escenario la coach comentó que “cuando en el hogar hay problemas de dinero empieza a haber desesperación de los padres, lo que provoca un caos social que comienza desde casa”.

Otro factor que genera problemas en el hogar puede ser ocasionado con aquellas personas que tienen un estrés a causa de alguna adicción. Este fenómeno psicológico puede acrecentarse con el encierro y provocar más violencia familiar.

“En Salamanca aun la gente no está consciente de la pandemia. Sí se toman medidas de seguridad pero no pasa de eso. Aquí no hemos sufrido la pérdida de ningún servicio público, todo funciona de manera normal, muchas personas aun ven el descanso (cuarentena) como vacaciones”

Sin embargo, dijo, hay que ser conscientes que de seguir así, llegará una etapa en que más negocios cierren y “la economía se apague”. Cuando llegue ese punto, “entonces si veremos lo que es la pandemia”, advirtió.

QUE HACER ENTONCES ANTE ESTE PANORAMA.

“No caer en pánico” es una medida necesaria. Hay que guardar la cuarentena debida, tener cuidados y precauciones, pero sobre todo ir educándonos sobre lo que está pasando, educar a los niños sin atemorizarlos, recomendó.

Es el momento en hacer un examen de consciencia “hay que reflexionar. Yo como papá, esposo, hijo, madre, me tengo que gestionar para poder gestionar a mis hijos”.

¿Qué voy a aportar en esta cuarentena para poder darles esa seguridad a la familia, tanto emocional, físico y espiritual?, cuestiona.

Hay que implementar los juegos en familia, actividades en el hogar que aminoren la carga de trabajo, haga independientes a los niños y disminuyan el estrés, cabe mencionar que para los niños es fundamental el juego, refiere la coach.

“Tenemos que reforzar la paciencia, hacer un examen de consciencia, gestionar lo que ya soy, desechar lo que no me sirve y aprender nuevas emociones, nuevo nivel de comunicación, un nuevo discurso que voy a implementar de ahora en adelante.”

Por lo que esta situación se debe tomar como un momento para encontrarme conmigo mismo y con la familia, finalizó.