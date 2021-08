Avanza vacunación a internos de reclusorio en el estado de Guanajuato

El Delegado de Programas Integrales para el Bienestar de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez informó que se han aplicado mil 650 vacunas en los reclusorios del estado, de las cuales 45 se aplicaron en internos y personal que labora en el Cereso de Salamanca.

Indicó que se ha atendido a la población de 30 años en adelante y en la mayoría de los centros de estatales de Prevención y Reinserción Social, con excepción del Cereso de Valle de Santiago, se está inmunizando con la vacuna de la farmacéutica Cansino, que es una sola dosis por lo que ya cuentan con esquema completo.

“Hemos ido a los reclusorios no solamente de Salamanca sino de todos el estado de Guanajuato, En el caso de reclusorio no se vacuna exclusivamente a los internos sino también al personal médico del reclusorio, custodios, personal administrativo (…) Nos hemos encontrado con una gran sorpresa, pues hay una gran aceptación por parte de los reclusos que quieren vacunarse. Entonces se ha avanzado de manera adecuada en todos los reclusorios del Estado” explicó.

En la misma medida que se avanza en la inmunización de la población, también pasa con los reclusorios, en ese mismo sentido la aplicación del biológico es de manera voluntaria y la participación ha sido muy buena.

Añadió que la próxima semana se continuará con las jornadas de vacunación en segunda dosis para la población de 30 - 39 años de la marca Sinovac en los en distintos municipios, sin embargo, será hasta el próximo lunes cuando se dará a conocer más detalles de la información.

“Exclusivamente serán segunda dosis, es decir, gente que quiera vacunarse por primera vez no podrá ser atendido con sinovac, porque sinovac ya cumplió con el contrato ya no vamos a recibir más en lo que resta del año, de tal modo que si una persona que se vacune con sinovac no se le va a garantizar la segunda de dosis”, finalizó.