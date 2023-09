Aún sin resultados auditoría integral, a 19 meses de notificación de irregularidades

A 19 meses de que el Congreso del Estado ratificó las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega recepción de la administración municipal, la Auditoria Superior del Estado no ha establecido acciones penales en contra de exfuncionarios públicos por su presunta responsabilidad en el daño al erario público por más de 200 millones de pesos, así lo informó Guillermo Flores García Secretario del Ayuntamiento.

Entre las irregularidades detectadas se encontró la renta de maquinaria en el Relleno Sanitario; adquisición de uniformes, luminarias por adjudicación directa; entorpecimiento en investigaciones de la Contraloría, la renta y compra de vehículos blindados y renta de armamento, por mencionar algunas.

“Hay una primera etapa que es la entrega-recepción, es el Congreso del Estado inclusive por ahí del mes de enero del año 2022, nos notificó que efectivamente existían las irregularidades, se dio cuenta de ellas en el Ayuntamiento y la Auditoria es quien tiene la facultad de presentar las denuncias y de imponer las sanciones a los servidores públicos o exservidores públicos que hayan sido observados y se les haya encontrado algún tipo de responsabilidad “, indicó el funcionario.

En cuanto a la jurisdicción municipal, Flores García explicó que de parte de la administración se realizaron las denuncias correspondientes, así como la entrega de la documentación requerida; “encontramos las evidencias, las mandamos, estuvimos colaborando con ellos, estuvieron aquí inclusive en la auditoria integral que fue revisar peso a peso de la administración pasada, nos notificaron también las observaciones que suman arriba de los 200 millones de pesos, pero ellos son lo que tienen que literal iniciar las acciones penales”.

A pesar de ello, de manera oficial no se ha notificado si a algunos de los implicados se le imputaría por alguna responsabilidad. “hemos estado tratando de decirles, nos dicen que ellos ya las están presentando y esperemos que ahora si lleguen a buen puerto, porque siempre nos ha pasado de que se les señala, se les dice, pero no queremos creer que hay un tema político ahí”.

En cuanto a la posible participación de posibles implicados en las próximas elecciones, el Secretario del Ayuntamiento lamentó lo permisiva que es la Ley Electoral en este aspecto, pues dijo que en este supuesto tendrían que ser los mismos partidos quienes puedan limitar la participación de presuntos responsables en actos de irregularidad.

“Desafortunadamente la Ley Electoral ha sido muy permisiva en algunos temas, si tiene grandes avances en cuanto a la violencia contra la mujer (…) pero yo creo que si está muy limitada la legislación en este caso, pero hay que esperar a ver cuál es la decisión que toman, yo lo dejaría más que nada a criterio de los partidos políticos porque son los mismos partidos los que inician la parte de proponer a los candidatos, yo creo que ellos deberían de tomar ese criterio en un proceso interno y ellos mismos pueden limitarlo”, concluyó.

El antecedente

En diciembre de 2021, la actual administración mandó llamar a varios ex funcionarios al haber encontrado irregularidades durante el proceso de entrega-recepción, entre ellos, el ex director de Obras Públicas, el ex-Tesorero, la ex- Secretaria Particular, la ex Secretaria de Ayuntamiento e incluso a la propia ex-alcaldesa María Beatriz Hernández Cruz. Posterior a ello, el pasado 19 de diciembre de 2021 el Congreso autorizó la auditoría integral que fue notificada y se desarrolla para esclarecer las anomalías detectadas.