Aumentó la cifra de pobres durante el gobierno de AMLO: Ricardo Villarreal

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informex).- Ricardo Villarreal dijo que hoy hay 10 millones más de pobres que cuando el presidente López Obrador tomó protesta el 1 de diciembre del 2018, él dijo `primero los pobres´ y yo creo que su slogan debió de haber sido `primero más pobres´, pero aseguró que ya le queda muy poco tiempo y no hay plazo que no se cumpla, asegurando que para el 2024 habrá unas elecciones democráticas en donde se decidirá por parte de los mexicanos quién será el próximo presidente de la república, y como dijo el gobernador Diego Sinhue necesitamos un gobierno que impulse la generación de empleo y no solamente de dádivas.

A López Obrador ya le queda muy poco tiempo, no hay plazo que no se cumpla y estoy convencido que esas elecciones serán elecciones democráticas en donde, serán las y los mexicanos quienes decidirán quién quiere que sea su próximo presidente de la república, gobernadores, diputados y senadores y las cosas van a cambiar.





Además indicó que para este 2024 han levantado la mano Mauricio Vila, Santiago Creel, Lili Téllez, “tenemos que llegar a acuerdos, yo sí estoy convencido que la oposición tendrá que acordar y que tenemos que ir con el mejor hombre o mujer, con el que sea más competitivo y recuperar la presidencia de la república, a sacar a López Obrador y Morena del poder porque los resultados son catastróficos”.

Aseguró Villarreal que “hoy hay 10 millones más de pobres que cuando el presidente López Obrador tomó protesta el 1 de diciembre del 2018, él dijo `primero los pobres´ y yo creo que su slogan debió de haber sido `primero más pobres´ y eso es lo que está pasando en el país”,

Además indicó que hoy en el país se tiene una economía más chica de lo que se tenía antes y todo cuesta más caro, las tasas de inflación son las peores tasas de inflación en los últimos 25 años, indicando que no se había visto esto desde las épocas de Miguel de la Madrid, “hoy estamos viendo cómo la gente gana lo mismo y le alcanza para menos, la canasta básica en términos reales ha subido de precio en un 80 por ciento y yo le pregunto a los que nos leen si ellos ganan 80 por ciento más que antes, ese es el tema de fondo”, comentó Villareal García.





Comentó que necesitamos un gobierno que como dijo el gobernador Diego Sinhue impulse la generación de empleo y no solamente de dádivas con fines electorales, porque esas dádivas se acaban y lo que necesita el país es un gobierno humanista que entienda cómo generar empleos y que genere las condiciones para que muchísima más industria llegue a nuestro país.

Finalizó diciendo que México está en un momento extraordinario a nivel internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos con China, la guerra de Ucrania con Rusia hacen muy apetecible para muchísimas personas de todo el mundo, venir a invertir a México y producir en México, porque además tenemos a un lado de nosotros el mercado más grande del mundo y hay que aprovecharlo, pero para eso necesitamos un gobierno de puertas abiertas que no se pelee con los mexicanos, sino que les abra las puertas a todos y que entre todos podamos sacar finalmente a nuestro país