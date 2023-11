Aumenta generación de desperdicios a 400 toneladas

Debido a que en el último bimestre del año, se incrementa la generación de residuos sólidos urbanos, Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos Municipales exhortó a la población a respetar los días y horarios de recolección establecidos, para evitar su acumulación en las calles y puedan ser debidamente confinadas las 400 toneladas diarias que se generan de basura





Aumenta hasta 400 toneladas por día.





“Es parte de la época, nosotros normalmente estamos generado 200 toneladas diarias, y en estas temporadas de noviembre y diciembre se presenta un incremento en donde estamos generando casi las 400 toneladas diarias, es muy significativo el aumento de lo que es la disposición de basura, aquí la solicitud es de mi parte para la ciudadanía en que la saquen los días que corresponde”, comentó Aarón Gasca Aguinaco.

El funcionario señaló que existen puntos en el municipio en los cuales no son suficientes los esfuerzos realizados por el personal de limpia si no se tiene una conciencia ambiental por parte de la población salmantina, por lo que se les recomienda sacar la basura en los horarios y días establecidos.





Se invita a la población a respetar los horarios y días establecidos para la recolección de basura.





“En la avenida del trabajo pasa el camión a las nueve de la noche y a las diez está la gente sacando su basura, el sentido común es que si la dejas más de toda la noche pueden llegar los perritos y romper las bolsas u otra situación y hasta nosotros mismos la rompemos, y eso hace que se vea toda la ciudad tirada y por más que hagamos los esfuerzos de limpiar es insuficiente el trabajo; hay bolsas de basura en lugares donde no han casas y no sabemos de dónde salen estos desperdicios; en la Veracruz tapizamos con letreros de no tirar basura porque la gente no entendía que no es una cuestión de ahorita, sino de todo el tiempo; tratamos de hacer lo que podemos como gobierno para limpiarlo, pero mucho de eso es el apoyo de los ciudadanos”, explicó.

Gasca Aguinaco, dijo, “tenemos una flotilla fuerte que cuando menos podemos sacar todos los días todas las rutas aunque algunos camiones por la edad nos complican el trabajo pero vamos poco a poco, para poder salir cada día necesitamos un total 22 camiones de limpia y tres camiones de tres y media toneladas que tenemos en la Dirección los cuales nos sirven para los puntos rojos donde hay montañas de basura”.