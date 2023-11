Recolectan Desechos organicos para armar composta

La composta es de gran utilidad para los suelos agrícolas ya que mejora la estructura y la fertilidad de estos, es por ello, que la dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo el “Foro Cooperativo Infantil 2023”, en colaboración con la Caja Popular “9 de agosto”, en donde, el tema central fue la realización de esta actividad para ayudar al sector que en la actualidad pasa por una crisis importante.

Durante esta dinámica, se contó con la participación de cincuenta niños y treinta padres de familia, quienes colaboraron con el personal del Ecoparque, juntando desechos orgánicos para la elaboración de una composta formada por degradación microbiana, a un costado del área de huerto “Xidoo”.

En ese sentido, el funcionario municipal, dijo que “se implementaron diversas actividades de apreciación y convivencia para que los niños logren conectar con el aire libre y la naturaleza, pasando tiempo beneficioso, de calidad con sus compañeros y padres de familia, además de sembrar conciencia, cuidando la biodiversidad y nuestro entorno como seres humanos”.

Los microorganismos que llevan a cabo la descomposición o mineralización de los materiales, ocurren de manera natural en el ambiente; el método para producir este tipo de abono es económico y fácil de implementar.

Por acción de los microorganismos se da origen a un material (materia orgánica) de gran utilidad para los suelos agrícolas ya que mejora la estructura y la fertilidad de estos.

Las compostas, sirven para no tener los desperdicios ni la basura regada o mosqueándose, en lugar de comprar abono en el cual voy a gastar, mejor lo hago yo con los desperdicios, ayuda a cuidar el ambiente, además que me deshago de la basura obteniendo un beneficio y un excelente fertilizante que me sale gratis.

Para la agricultura, se ha vuelto necesaria la adición de fertilizantes y plaguicidas para obtener una mayor producción en la siembra. La adición de fertilizantes y agroquímicos, además de implicar un gasto adicional para los productores, ha ocasionado problemas de contaminación al suelo, a los cuerpos de agua y a la salud.