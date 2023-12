Aspira Justino Arriaga a reelección como diputado federal

Tras dar a conocer su segundo informe de actividades legislativas, el diputado federal, Justino Arriaga Rojas, dio a conocer que su registro para la reelección continua como legislador, así como precandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, a pesar de ello, dijo que lo más importa te es contribuir a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Guanajuato, por lo que será la dirigencia del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que determine a través de consultas los perfiles mejor posicionados para contender a los puestos de elección popular del proceso 2024.

Te recomendamos: Ingresa Justino Arriaga punto de acuerdo para protección a periodistas

“Estos días son claves para la definición en el partido, entiendo lo que me han platicado la dirigencia estatal, la coalición Morena, PT, Verde, estamos trabajando precisamente qué distritos, municipios va encabezar Morena, que Verde y que el PT, yo no tengo ninguna obsesión en estar en un cargo, para mí yo estoy a disposición lo que el partido y la coalición diga, y yo en este caso si se da y puedo yo aportar mi experiencia y mi trayectoria para que podamos ganar por primera vez la gubernatura de Guanajuato y que Morena tenga la primera gobernadora en la figura de Alma Alcaraz y la primera presidenta en la figura de Claudia Sheinbaum, yo con eso estoy más que servido, con que ellas dos ganen yo estoy feliz de la vida, por supuesto que ganemos en Salamanca, que sigamos gobernando en Salamanca, que recuperemos Juventino y que ganemos en Villagrán, al final del día estará o no Justino en la boleta que lo diga el partido”, refirió el legislador.

Sin embargo, el funcionario reconoció su intención en contender por la reelección consecutiva como representante federal de Morena en la Cámara de Diputados e incluso de un segundo período como presidente municipal de Salamanca, luego de su gestión de 2012 a 2015, cuando era parte de la militancia de Acción Nacional.

“En donde me ponga Morena ahí voy estar, si me ponen cuidando casillas yo ahí estoy cuidando casilla (…) me registré para los dos procesos internos, estoy tanto para elección consecutiva para diputación federal y para Salamanca también”, concluyó.

Posible cambio en razón de género

A pesar de que el pasado mes de noviembre, Morena reservó la candidatura de Salamanca para una mujer, la razón de género podría cambiar en función de los resultados de la encuesta para determinar a sus candidatos en los 46 municipios del estado; en este sentido la paridad de género se cumpliría en el municipio al registrar la aspiración a precandidatos y precandidatas a Alma Berrones Aguayo, Claudia Martínez González, así como Julio César Prieto Gallardo y Justino Arriaga Rojas, fórmula que presentará el partido para conocer a su candidato en enero de 2024.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Hasta enero 21 (de 2024), se tendrá las propuestas de los perfiles mejor posicionados, para que vayan a encuesta que es la metodología que en Morena utilizamos para seleccionar a los y las aspirantes, así que todavía no hay definiciones de género en los municipios (…) los perfiles los determinará la Comisión Nacional de Elecciones y quien gane la encuesta será quien nos represente”, asentó Adriana Guzmán Cerna, dirigente del Comité de Morena en Guanajuato.