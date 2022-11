Artista salmantino preserva historia de México a través de sus esculturas

Preservar la historia y nuestras raíces como mexicanos es un trabajo al que Andrés Estrada Lucero ha dedicado por al menos medio siglo, en Salamanca las obras del escultor en bronce se pueden apreciar en la plaza cívica Miguel Hidalgo en el propio busto del padre de la patria, la estatua a Benito Juárez en su obelisco, así como la escultura al docente que posa en la intersección del bulevar Valle de Santiago y Comunicación Norte.

“Mi primer trabajo lo ofrecí como artesanía hace 50 años o poco más, sin embargo, la persona que lo adquirió que era del trío de los hermanos Michel me dijo, “no seas tonto, esto te lo voy a pagar como escultura, es una pieza muy bonita”, y de ahí para adelante he seguido este camino, entonces tenía 16 años”, recordó el escultor.

Entre los trabajos que ha realizado para Salamanca se puede encontrar el busto del padre de la patria, colocado en el centro de la plaza cívica Miguel Hidalgo, frente a los obeliscos de los héroes salmantinos que participaron en el movimiento de Independencia y Revolución, así mismo se puede encontrar la estatua a Benito Juárez colocada en el bulevar Faja de Oro junto a su obelisco lugar donde año con año se celebra el natalicio y aniversario luctuoso de este personaje de la historia de México, de igual manera realizó un monumento a la labor docente cuya pieza fue colocada en el bulevar Valle de Santiago en su intersección con Comunicación Norte al sur de la ciudad.

Una de sus obras emblemática para el municipio fue robada, misma que se colocó para conmemorar el 400 aniversario de la fundación de la ciudad, era una especie de ola llamada los cuatro elementos.

“Hay otras en Salamanca, pero estas cuatro son las más significativas, he vendido mis obras en Latino América, España, Francia e Italia, en toda la República cuento con más de 40 obras monumentales que se han hecho aquí en Salamanca”.

En este sentido Andrés Estrada se dijo orgulloso de que sus obras estén presentes en el municipio y a lo largo del mundo, pero sin duda su mayor orgullo es haber heredado el gusto y dedicación por la escultura a su hijo y nieto, que trabajan a su lado para seguir desarrollando obras que formen parte de la historia y del patrimonio de la humanidad.

“No se que pensar de ello, nunca he sido presuntuoso, es una satisfacción que este ahí plasmado mi trabajo, que lo vea tu familia, amigos y el pueblo de Salamanca, ahora trabajo con mi hijo y nieto y es un trabajo hermoso que me permite convivir con ellos y poderles enseñar lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida”, externó.