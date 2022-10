Invitan a visitar galería "Tres Generaciones"

La Galería “Tres generaciones”, realizada por una familia de mujeres salmantinas, estará expuesta hasta el próximo viernes 14 de Octubre en el museo de San Juan de Saghún ubicado en la Casa de la Cultura en zona centro. Por lo que se invita a la población a contemplar estas obras antes de que sean retirados del recinto.

La Galería está inspirada en 40 ejemplares, elaborados a mano por tres mujeres salmantinas; abuela, madre e hija, que comparten la misma pasión por las artes plásticas y la ilustración, una combinación de lo clásico con lo moderno y en donde buscan reflejar la belleza de la naturaleza, los paisajes, humana, así como las manualidades y la caricatura.Obras que están montadas desde el pasado 30 de septiembre.

El título "Tres Generaciones" hace alusión a la genética que comparten estás damas salmantinas, a través de una herencia artística que se ha ido pasando de generación en generación, un legado que espera continuar vigente al menos por algunos años más.

En ese sentido, el director de Cultura, Carlos Nuñez Ordoñez, señaló que el arte en toda su expresión, es una manifestación que no solamente brinda sabiduría, sino que también forma parte de la sociedad, pues si el no existe la cultura y sin este elemento no hay identidad y reiteró su compromiso con los salmantinos al señalar que Casa de la Cultura, siempre estará abierta para toda aquella persona que a través del arte desee expresar cualquier manifestación.

"Para mí hablar de arte, es hablar de cultura y sin ellos, no existimos como sociedad, el arte es una expresión que en lo personal me ha dejado una vida de sabiduría, pero cuando es un talento nato es una parte importante que se tiene que celebrar (...). Yo siempre he dicho que Casa de la Cultura está abierto para todo este tipo de exposiciones es un trabajo que se ha logrado de manera conjunta para beneficio de nuestros artistas locales" explicó.

Por su parte, Juan Manuel Pascual Alarcón Sánchez, dijo que la brecha generacional que une a estas tres mujeres queda plasmada en esta galería y la esencia que cada una de ellas pone a sus obras es un aspecto importante que se persibe al momento de observar cada uno de estos ejemplares.

" La esencia que está plasmada en casa una de estas obras, es una parte interesante de esta brecha generacional que se percibe al momento de plasmar una expresión artística y que que abre las puertas a esta manifestación, en la cual se percibir esa calidad que tienen estás damas al momento de manifestar y plasmar con las manos lo que expresa el corazón" finalizó.