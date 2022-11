Transportistas buscan retomar productividad que había antes de pandemia

Irapuato, Gto.- José de Jesús Muñoz Sánchez, vicepresidente de la región bajío de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que la carestía y la inflación no serán impedimento para que el próximo año el sector logre tener la recuperación económica definitiva, tras los estragos que dejaron los dos años de pandemia y dijo que están enfocados en recuperar la productividad y garantizar el bienestar de los empresarios del sector y de sus trabajadores.



En entrevista, señaló que pese a que se han vivido momentos difíciles en los que se ha detenido parcialmente la economía, la industria del autotransporte de carga no ha dejado de producir y dijo que ni el encarecimiento de insumos cómo combustible serán impedimento para que el sector recupere el Dinamismo económico.



"Nos vemos afectados fuertemente, desafortunadamente pero de alguna manera no podemos dejar de lado que nosotros somos el termómetro de la economía del país, tenemos que seguir trabajando, situaciones como las de la pandemia nos vinieron a afectar, afortunadamente de alguna manera por los conductores que todos se pusieron la camiseta y fuimos una de las industrias que no se detuvo".

Destacó que el sector de Autotransporte de carga hará frente a la carestía e inflación pues no se pueden dar el lujo de tener unidades de transporte detenidas, pues ello agudizaría el problema que atraviesa el sector por la carestía generada en este año.

Refirió que el sector de Autotransporte de carga es un termómetro de la economía del país, pues a través de él se pueden conocer las condiciones económicas y refirió que el detener la productividad ya lo es una opción.