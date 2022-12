Arranca jornada de vacunación contra VPH en escuelas

Desde 2006, la vacuna tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está presente en México, a pesar de ello, en la actualidad todavía los servicios de salud se enfrentan al rechazo de este biológico por parte de la ciudadanía, ante la existencia de mitos entorno al mismo, sin embargo, su aplicación a temprana edad evita el desarrollo del VPH causante del cáncer cervicouterino, manifestó, el encargado de vigilancia epidemiológica en Jurisdicción Sanitaria V de Salamanca, Emilio Gómez Colin.

En ese sentido, el epidemiólogo, indicó que ya se comenzó con las la jornada de vacunación contra el VPH en escuelas de nivel básico, para esta actividad se cuenta con alrededor de tres mil dosis para niñas de sexto grado de primaria que se encuentren entre los 11 y 12 años de edad.

“La única manera de prevenir el VPH, es vacunando a las niñas precisamente antes de que inician su vida sexual activa, una vez que iniciada esta etapa ya no tenemos evidencia de que tenga mucha eficacia la vacuna, sin embargo, el momento adecuado en que podemos protegerlas es en esta edad, sin embargo, debo admitir que hemos tenido algunos rechazos por parte de la población, porque existe la creencia de que nosotros estamos tratando de esterilizarlas, pero no es así, es un biológico que tiene años aplicándose y no pasa nada”, explicó

A pesar de ello, admitió que existe un impacto positivo en la población en torno al biológico, ya que cada vez son menos los casos de cáncer cervicouterino y la manera más eficaz de ayudar a las mujeres es vacunarse a temprana edad.

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí, los cuales se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada o contacto íntimo de piel a piel, actualmente existen más de 200 tipos de estos virus ,40 de ellos afectan a los genitales, por ello, en México, se aplican dos vacunas para prevenirlo y reducir el impacto del cáncer de cuello del útero y otros cánceres provocados por esta infección de transmisión sexual.

Las reacciones que pueden presentarse después de aplicarse la vacuna son dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, estos duran de 2 a 3 días, dolor de cabeza, congestión nasal, desmayo, fiebre, fatiga, malestar, dolor muscular, dolor articular y síntomas gastrointestinales.