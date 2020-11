Apuesta PAN por mujeres para candidaturas a alcaldías en León e Irapuato

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato determinó que las candidaturas a las presidencias municipales de León e Irapuato serán para mujeres, en tanto que en municipios como Guanajuato capital, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende, considerados de los de mayor importancia para el instituto político, serán hombres los abanderados panistas en la elección para las alcaldías.

Fue durante la noche del jueves cuando quedaron aprobados los lineamientos de género, donde el PAN decidió en cuáles municipios irá con mujeres y en cuáles con mujeres como candidatos.

A pesar de que aún falta que estos lineamientos sean aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo cual sucedería hasta el próximo 30 de noviembre, fue la diputada local Libia Dennise García Muñoz Ledo quien celebró a través de sus redes sociales que el PAN haya decidido que una mujer sea su candidata en la elección para la presidencia municipal de León e incluso, aprovechó para “destaparse” y confirmar que está interesada en dicha candidatura.

He informado al Presidente de mi partido @RomanCifuentes que he decidido NO PARTICIPAR en la elección consecutiva para seguir otro periodo como Diputada en el @CongresoGto y le he externado también mi interés en participar como aspirante a la alcaldía de mi municipio, León 1/2 — Libia García (@libiadennise) November 6, 2020

“Seré respetuosa de los tiempos y proceso q marque la Comisión Organizadora Electoral,pero celebro la determinación de mi partido @PANGuanajuato de respaldar a una mujer para encabezar la candidatura a la alcaldía de León, las mujeres hemos demostrado talento y capacidad” (sic), escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.









El alcalde de León, Hector López Santillana, también confirmó la decisión tomada por la Comisión Permanente del PAN, en donde quedó conformado en qué municipios irán con mujer como candidata y cuáles irán con un hombre como candidato en búsqueda de la presidencia municipales.

Para el caso de León e Irapuato, se trata de la primera ocasión en tres décadas que el PAN se haya decidido por una mujer como candidata para contender por la presidencia municipal.

Hoy por unanimidad de votos en la comisión permanente del @PANGuanajuato, aprobamos el método y el género de nuestros candidatos en el 2021, estamos más unidos que nunca y ganaremos carro completo por el bien de los guanajuatenses y de los mexicanos, aqui @morena no entra!! pic.twitter.com/YbLPX1Kj5W — Ricardo Villarreal G (@VillarrealRic) November 6, 2020

Así, se determinó que en 23 municipios sean mujeres las candidatas a la presidencia municipal, mientras que en los otros 23 irán con candidatos.

Cabe resaltar que en el caso de Celaya, donde la alcaldesa Elvira Paniagua había manifestado su intención para la reelección, el PAN determinó que en ese municipio su candidato será hombre.





Para el caso de diputaciones locales de mayoría relativa, en el bloque uno se tienen cuatro mujeres y cuatro hombres, en el bloque dos, cuatro mujeres y tres hombres, mientras que en el bloque tres, son tres mujeres y cuatro hombres.

Para las propuestas para diputaciones federales de mayoría, al ser número impar la cantidad de distritos, la postulación de candidaturas será en favor de las mujeres con 8 y 7 hombres.





Así quedan las candidaturas a las presidencias municipales, de acuerdo a los lineamientos de género aprobados por la Comisión Poermanente del PAN:

Abasolo: Hombre

Acámbaro: Mujer

Apaseo el Alto: Mujer

Apaseo el Grande: Hombre

Atarjea: Mujer

Celaya: Hombre

Manuel Doblado:

Comonfort: Hombre

Coroneo: Mujer

Cortazar: Hombre

Cuerámaro: Hombre

Doctor Mora: Mujer

Dolores Hidalgo: Hombre

Guanajuato: Hombre

Huanímaro: Mujer

Irapuato: Mujer

Jaral del Progreso: Mujer

Jerécuaro: Mujer

León: Mujer

Moroleón: Mujer

Ocampo: Mujer

Pénjamo: Hombre

Pueblo Nuevo: Mujer

Purísima del Rincón: Hombre

Romita: Hombre

Salamanca: Hombre

Salvatierra: Hombre

San Diego de la Unión: Hombre

San Felipe: Hombre

San Francisco del Rincón: Hombre

San José Iturbide: Mujer

San Luis de la Paz: Mujer

San Miguel de Allende: Hombre

Santa Catarina: Mujer

Santa Cruz de Juventino Rosas: Hombre

Santiago Maravatío: Mujer

Silao de la Victoria: Hombre

Tarandacuao: Mujer

Tarimoro: Mujer

Tierra Blanca: Mujer

Uriangato: Mujer

Valle de Santiago: Hombre

Victoria: Hombre

Villagrán: Hombre

Xichú: Mujer

Yuriria: Hombre