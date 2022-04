Apuesta Guanajuato por presupuestos con prespectiva de genero

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).– Con el objetivo de generar un modelo único presupuestario que permitan la conformación de presupuestos, que fomenten la igualdad e inclusión social basados en un ejercicio responsable, se llevó a cabo el Encuentro con la Unión Europea denominado Modelo Hacendario Estatal, en el que Guanajuato apuesta por un presupuesto con perspectiva de género, destacó el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.





En el evento participan Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea en México, así como de Marie Augouy, Adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México, así como titulares de Finanzas de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas.

En su mensaje inaugural, el titular ejecutivo, resaltó las buenas prácticas de la Unión Europea en la conformación de modelos hacendarios, motivo principal por los que el estado solicitó su colaboración para el fortalecimiento de los ingresos.

En ese sentido, señaló que el conformar presupuestos con una perspectiva de género, le permitirá a Guanajuato ser punta de lanza en la materia, ya que reconoció que actualmente los programas de las diferentes dependencias estatales no se contemplan recursos en favor de las mujeres.





Ejemplificó que en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural que son presupuestos enfocados al campo, son recursos de cuyos programas se dirigen para los hombres, mientras que las mujeres son excluidas de dichos apoyos.

“Luego los políticos somos de decir que hacemos un presupuesto con perspectiva de género, pero al verlo no se refleja en eso y el presupuesto debe tener una perspectiva de genero de manera transversal, no se trata de que le des más o menos presupuesto al Instituto de la Mujer, porque eso no es un presupuesto con perspectiva de género”, explicó.

Rodríguez Vallejo sostuvo que la UE apoyará a Guanajuato para lograr modificaciones a las reglas de operación de algunos programas, a fin de estar direccionados con perspectiva de género.









“Se trata de que sea un tema de todos. La Unión Europea trae asociaciones y organismos que ayuda a otros países, y nosotros como gobierno su nacional nos acercamos a ellos para que nos ayudaran específicamente en dos temas, revisión del gasto, cómo estamos gastando el dinero, desde una perspectiva de afuera como esta asociación que nos diga si tenemos que mejorar en el gasto”, recalcó.

Por su parte, Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea en México, comentó que con este modelo, del cual Guanajuato será un referente a nivel nacional, se busca beneficiar a la población.

recordó que desde 2019, el estado ha venido trabajando con el programa EUROsociAL+. Particularmente en dos acciones de cooperación internacional para el fortalecimiento de la hacienda pública estatal: Primero, la revisión del gasto. Y segundo, el Presupuesto con Perspectiva de Género. Ambos con resultados reconocidos por instancias internacionales.









De igual forma dijo que con la Delegación de la Unión Europea se ha tenido una estrecha colaboración, para arrancar su proyecto de fortalecimiento de las finanzas locales, con 3 líneas de trabajo: más ingreso, mejor gasto y mayor transparencia.

En tanto, Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración puntualizó que durante el encuentro se tendrá la participación de importantes panelistas expertos en la materia y se generará un intercambio de experiencias que enriquezca el trabajo hacendario de las entidades participantes.

“La idea de esta reunión es que generemos un modelo único. Hay que pensar en grande, la participación de la Unión Europea es imparcial, por lo que no se va a prestar a un tema político, las secretarias de finanzas son técnicas y de siempre tener esa visión, entonces esta reunión es técnica, internacional y de primer nivel”, subrayó.