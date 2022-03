Refrendan su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas

Guanajuato., Gto.- El Grupo Parlamentario de PAN refrendó su compromiso con las víctimas y familiares de las personas desaparecidas en Guanajuato, es por ello que se pronunció por realizar una revisión detallada para fortalecer los recursos que se destinan a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Lo anterior, luego de que, por mayoría del Pleno se aprobara, que el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado la ampliación del presupuesto para estos organismos, formulado por Morena, fuera analizado de manera integral en las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La legisladora Susana Bermúdez dejó claro que las y los diputados del PAN han acompañado a las víctimas y conversado con los colectivos sobre las opciones para proteger a las personas y familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Agregó, que como Poder Legislativo no sólo se han buscado alternativas, políticas y programas de apoyo, sino que se tomó la iniciativa de fortalecerlos a través de ampliaciones presupuestales, “propusimos y acordamos incrementos en el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que alcanzara su registro actual de 29 millones de pesos”.

Bermúdez Cano también se pronunció por revisar con detenimiento el documento que se sometió a consideración y hacer la evaluación integral de los diversos factores que inciden en los fondos para la atención de los grupos vulnerables.

Por su parte, el diputado Armando Rangel apuntó que por su naturaleza de tema se hace urgente y se requiere que el análisis de la condición presupuestal se realice con objetividad.

“El año pasado el ejecutivo solicitaba para la atención a este problema 22 millones de pesos y a propuesta del PAN, que fue acompañada por todos los grupos parlamentarios, hoy hay 60% más de los que solicitó el ejecutivo”, expuso.

En tanto, el diputado Miguel Salim aseveró que “no se vale engañar, no se vale venir a decir irresponsablemente que se requiere urgentemente recursos, ¿urgentemente de qué recursos? primero conozcan el presupuesto”.

“Lo que sí decimos responsablemente en Acción Nacional es que, se tiene que realizar un análisis en las comisiones a la que se turne a través de la presidencia, nunca hemos dicho que no, y no nos van a salir con el tema de las víctimas y a decir que no los apoyamos, eso no es cierto, eso no es verdad, Acción Nacional siempre los ha recibido y siempre ha estado abierto desde el Ejecutivo hasta el Congreso”, finalizó.