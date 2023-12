Apoyaran a familias de jóvenes asesinados en Salvatierra

GUANAJUATO, Gto. El secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, informó que se apoyarán a las familias de los jóvenes que fueron asesinados el pasado fin de semana en el municipio de Salvatierra.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La masacre dejó a 11 personas muertas y 14 heridos, en la Ex Hacienda de San José del Carmen en el municipio de Salvatierra, de acuerdo a la Fiscalía del estado, los jóvenes realizaban una posada, llegaron unos desconocidos a los cuales se les impidió el paso, se retiraron, pero posteriormente llegaron con otro grupo de personas que traían armas y atacaron a los asistentes.

En entrevista en la capital del estado, Jesús Oviedo dijo que habrá apoyos para las familias desde el Fondo Estatal a Víctimas, sin embargo, todavía no se ha otorgado ninguno, pues apenas están conociendo la información y valorando la solicitud que puedan hacer.

“Claro que habrá apoyos, trabajamos ya con algunos de ellos, esta garantizado para todas las familias. Todavía no se tiene el monto específico pues es en función de lo que soliciten las familias, que hasta el momento solo ha sido información y algunos han estado valorando la solicitud de apoyo económico mensual, que son tres mil pesos”.

Local “Salvatierra no está solo”; ordena Diego Sinhue detener a responsables de masacre

Sobre los avances en la investigación que informó la Fiscalía del estado, que es la información previamente mencionada, el secretario de Gobierno dijo que habrá que estar a la espera de más detalles hasta que se den con los culpables.

Confió firmemente en el trabajo de la instancia que es encabeza por Carlos Zamarripa Aguirre, y sostuvo que se dará con los responsables para que haya justicia ante este terrible hecho.

Se le preguntó sobre protección en seguridad a las familias de las víctimas, a lo dijo que no se ha solicitado ese tipo de ayuda y solo se brindó durante los servicios funerarios.

De igual forma, se le interrogó sobre las declaraciones del presidente de la República, quien insiste en la remoción del fiscal de Guanajuato, así como que los avances presentados deberían contener más detalles, a lo que Jesús Oviedo Herrera reiteró que se deben dar los tiempos a la instancia correspondiente para trabajar y dar resultados.

“Lo que diga el presidente debe tener fundamento, no podemos hablar si no tenemos como se dice -los pelos de la burra en la mano-, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, no podemos opinar en función de algo que no conocemos (...) insisto la investigación que haga la Fiscalía debe dar los datos acertados, es en función de una investigación no de suposiciones, no podemos afirmar en nada bajo ese contexto, hay que ser pacientes y esperar resultados para saber atinada y acertadamente el proceso”.