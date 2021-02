Apoyan a estudiante para viajar a la NASA

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, entregará 90 mil pesos al estudiante salmantino de ingeniería industrial, Benjamín Morales, quien presentará el proyecto de un traje espacial en la NASA el próximo mes de julio.

Benjamín participará en el programa “International Air and Space Program”.

Este día, durante su gira de trabajo por Salamanca, acompañado de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, Diego Sinhue externó que apoyará a Benjamín con 90 mil pesos para que pueda pagar el programa que lo hará viajar a la NASA y le permita, además, cubrir otros gastos.

“Me cayó muy bien Benjamín, porque es panza verde, y te traigo un regalo para que cuando andes en Estados Unidos la puedas usar, una playera autografiada por el equipo de León, y felicidades, cuentas con nuestro apoyo y seguiremos apoyando jóvenes” , expresó el mandatario.

Benjamín, de 21 años de edad y estudiante de la Universidad de La Salle Bajío, relató que fue hace un año, al inicio de la pandemia, cuando se enteró de la convocatoria para participar en el programa “International Air and Space Program”.

“Fue meses después cuando me dijeron: 'felicidades, fuiste aceptado', todavía lo que me tocaba era cubrir la cantidad de tres mil 500 dólares. Ahora ya es un sueño que voy a cumplir y que tenía desde que era niño, porque mi papá me inculcó esto de aprender más y siempre me hablaba del espacio” , explicó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Rinde protesta Gerardo Candelas como nuevo presidente del patronato de Cruz Roja

Benjamín detalló que el “International Air and Space Program” consiste en hacer misiones como si fuera astronauta, realizará pruebas físicas, de inteligencia y construirá robots. Además, dentro de este programa presentará, como proyecto, un traje espacial para las futuras misiones a Marte.

El joven salmantino agradeció el apoyo brindado por el gobernador y se dijo orgulloso de su ciudad y espera que esto sirva para que más jóvenes se motiven y tengan la oportunidad de vivir este tipo de programas.