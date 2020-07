Aplicará Langebio pruebas masivas

La ciencia mexicana volvió a demostrar el por qué no se le tiene que recortar su presupuesto y antes bien dotarle de más, pues en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav), fue creada una prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, con lo cual se podrán aplicar pruebas masivas para detectar a personas contagiadas por coronavirus, pero asintomáticas, y así poder aislarlas a tiempo y evitar más transmisiones.

El Dato...

En un primer momento se podrán realizar 180 muestras diarias en el Langebio, pero podrían aplicarse hasta siete mil pruebas a la semana.

Alfredo Herrera Estrella, director del Langebio, explicó que con estas pruebas que serán aplicadas de manera masiva, que son idénticas a las que se realizan en cualquier institución médica, es decir, a través de un exudado nasofaríngeo, se podrán detectar todos los casos asintomáticos, para con ello tener un control sobre ellos, ya que dijo que de acuerdo con estimaciones, 80% de la población contagiada por el coronavirus no desarrolla ningún síntoma, lo cual no significa que no realice la transmisión de virus.





Alfredo Herrera Estrella dijo que con esto se demuestra la importancia de no minimizar a la ciencia a la hora de hacer los presupuestos.





Pero, ¿cómo surgió esta situación? Alfredo Herrera Estrella dijo que desde que comenzaron a incrementarse los contagios, aproximadamente en mayo, propusieron al gobierno mexicano realizar pruebas masivas para detectar a las personas asintomáticas, pues así se estaba desarrollando en Europa; puso como ejemplo Finlandia, donde un centro de investigaciones similar al Langebio, en coordinación con el gobierno de ese país comenzaron a hacer pruebas a toda la población y los contagios fueron contenidos.

El Dato...

El costo de cada prueba es menor a los dos mil pesos, cuando en un laboratorio está en aproximadamente tres mil 200 pesos.

“Esto es algo que nosotros habíamos expresado, una necesidad muy importante para que se hicieran pruebas en gran escala a la población, sobre todo para realizar las pruebas a las personas asintomáticas son una fuente muy importante y muy fuerte de transmisión del virus y que sin darse cuenta, son quienes infectan a una gran cantidad de sus contactos y una manera de cortar el avance de la pandemia es detectar a estas personas asintomáticas y aislarlas, para que no sigan esparciendo el virus, lo cual en nuestro país no se ha hecho, porque las pruebas que ha hecho el sector salud son a personas que tienen varios síntomas y algún factor de riesgo adicional, ya sea laguna enfermedad, embarazo en las mujeres o la edad avanzada, es una parte que ha estado olvidada, pero cada vez se estaca más a nivel mundial el efecto que tienen los asintomáticos en el desarrollo de la pandemia”, explicó el director del Langebio.





Las pruebas del Langebio son más baratas que en cualquier laboratorio, pues no pasan los dos mil pesos.





Alfredo Herrera dijo que después de presentar su idea, no fueron los gobiernos, sino empresas privadas, por ejemplo la automotriz Mazda instalada en Salamanca, Guanajuato, la que se interesó en el proyecto y lo apoyó, pues querían aplicar esas pruebas generadas en el Langebio a sus seis mil trabajadores.

Después, el Municipio de Irapuato se interesó también por estas pruebas y encargó dos mil que serán aplicadas en la población y poco a poco empresas y gobiernos han empezado a voltear al Langebio para aplicar sus pruebas, pues en un primer momento estarán produciendo 180 diarias, aunque tienen la capacidad de realizar hasta mil pruebas al día.

El Dato...

Las pruebas que aplicarán en el Langebio serán PCR y en máximo 36 horas se podrá tener respuesta.

Falta de recursos, el problema

Alfredo Herrera Estrella explicó que a pesar de tener el conocimiento para aplicar pruebas PCR de forma masiva, hay un factor importante que impide hacerlo de forma más rápida: la falta de recursos y equipamiento.

“El equipamiento que se requiere es importante, uno de los cuellos de botella que tenemos para incrementar el número de pruebas que se hacen, incluso para poder hacer 20 mil pruebas por lote, es preparar el RNA que se requiere, es decir, tenemos el virus y hay que extraer el RNA de esas muestras para después hacer el proceso de detección y eso se tiene que hacer muestra por muestra y para hacerlo la mejor manera de incrementarlo, la mejor manera es usando robots.





Se espera poder replicar este proyecto de hacer pruebas masivas para detectar Covid-19 en todo el país.





“Nosotros tenemos un robot que afortunadamente logramos conseguir como comodato, a través de una empresa colaboradora de nosotros, pero es un robot relativamente pequeño, ese robot nos permitirá a lo mejor producir tres mil 500 muestras a la semana, mientras que un robot de mayor capacidad nos permitiría tener hasta las 20 mil muestras a la semana, pero para ese robot se requiere de una inversión de 500, 600 mil dólares, que no tenemos en la bolsa, entonces esa es una limitante; yo no conozco un robot de ese tipo en el país y a ese es el tipo de cosas que nos enfrentamos, a una desventaja tecnológica por la falta de equipamiento y una desventaja por la velocidad con que podemos mover el dinero”.

Además, comentó que derivado de las regulaciones que hay actualmente en el país sobre el uso de dinero por parte de los centros de investigación son muy estrictas y tardadas, lo cual “nos impide prácticamente hacer las cosas rápido, tenemos que pasar por tantas regulaciones que nos hacen movernos a un ritmo de caracol en lugar de ser de conejo y eso es muy grave, porque se esperan resultados muy rápidos, pero no tenemos los elementos para trabajar a la velocidad que se requiere”.





Hora de invertir en ciencia

Alfredo Herrera Estrella dijo que a raíz de esta situación, se tiene que reconsiderar invertir más a ciencia y tecnología, pues una vez más este campo podrá ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, pues se espera que con estas pruebas rápidas y el aislamiento de las personas asintomáticas, se podrán bajar los contagios, en lo que se espera la llegada de una vacuna, que por cierto, también está siendo creada por la academia.

“La ciencia juega un papel fundamental, quien piense de otra manera vive en un error (...) claro que México está rezagado, desafortunadamente se le ha restado importancia a la ciencia de manera muy grave, con reducciones presupuestales muy importantes, además en algunos momentos con posibilidades de mayores reducciones que prácticamente nos dejarían inoperantes que serían terribles para el desarrollo a mediano y largo plazo de la ciencia en México, que de por sí es endeble, porque somos unos cuantos investigadores, debe de haber 30 mil investigadores en el país para una población de 130 millones de pobladores, entonces el porcentaje es muy bajo y ojalá y esto sea la muestra de que invertir en ciencia y tecnología no es un gasto, sino una prioridad”.