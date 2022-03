Aplican operativo Barredora en inmediaciones del Mercado Tomasa Estéves

La Dirección de Tránsito y Vialidad realizó el Operativo Barredora en la periferia del mercado Tomasa Esteves, uno de los lugares con más congestionamiento vial y donde el incumplimiento al reglamento de tránsito es una constante por parte de asistentes y comerciantes.

Al recorrer las calles Francisco Villa, 5 de mayo, Abasolo, Sánchez Torrado y Avenida del Trabajo, se impusieron en total 42 infracciones y se recogieron objetos con los que indebidamente se apartaban lugares para estacionarse.

Al respecto el director de Transito Municipal, Daniel Pérez Sequera, señaló que este operativo se está implementando en la periferia del mercado con la finalidad de ordenarlo, pues es conocido por todos los ciudadanos lo que sucede en este lugar.

Local Falta de espacios de estacionamiento en el Tomasa Esteves

Explicó que la dirección que preside se enfocará en tratar el tema de los vehículos mal estacionados, los que tardan más de una hora ocupando un espacio o se estacionan en lugares incorrectos, además que también existe el problema de las motos y buscarán que la gente comprenda que tiene que instalarse en los lugares correctos.

“Con lo primero que nos encontramos es con la falta de respeto del ciudadano o la falta de educación vial , y ese es el problema básico porque podemos implementar todos los dispositivos que tengamos a la mano pero si no respetamos los lugares para discapacitados o para mujeres embarazadas este problema va a continuar, si no respetamos nuestros reglamentos se va seguir generando el caos alrededor del mercado (…) porque levantamos infracciones y empieza a ver quejas del infractor que no respeta” detalló el funcionario municipal.

Cabe señalar que ante la falta de regulación de espacios los más de tres mil 200 comercios semifijos en Salamanca han invadido banquetas, pasos peatonales y arroyos vehiculares lo que genera parte de la problemática que presenta el mercado municipal.