Antiguas casetas de vigilancia son utilizadas con otros fines

Antiguas Casetas de vigilancia ubicadas en diversos puntos de la ciudad, son utilizadas para otro tipo de actividades, César Prieto enfatizó que se buscara rescatar estos lugares que eran utilizados como puestos de vigilancia.

Alrededor de siete Casetas de vigilancia se encuentran instaladas en distintos puntos de la mancha urbana y una más en la comunidad de Valtierrilla, las cuales actualmente se encuentran en abandono.

Ante la falta de atención, estas por lo menos una de las siete casetas de vigilancia es la que se encuentra siendo utilizada de manera inapropiada por un cierto sector de la población salmantina con fines diferentes a los cuales se construyeron.

En el cruce de la calle Comonfort y Rosario Castellanos en la colonia Guanajuato, a decir de los vecinos de la zona es utilizada sobre todo en las noches para llevar a cabo supuestas reuniones por sujetos desconocidos.

Miguel habitante de la colonia, comentó "ya van varias veces, sobre todo los fines de semana que se ven sujetos dentro de la caseta, se escucha como si tuvieran una fiesta o algo. Lo que nos sorprende es el cómo es que ingresan a ella si se supone que está cerrada con candado", comentó.

La puerta de acceso a esta caseta de vigilancia presenta diversos daños, así como también a los ventanales que se encuentran en la parte superior. Ante estos hechos dados a conocer por los ciudadanos, el alcalde César Prieto Gallardo puntualizó que se buscaran alternativas para reactivarlas.

"Las tenemos que recuperar porque son espacios públicos, no tiene que haber un particular ahí, lo que no estoy de acuerdo es en poner personal de seguridad fijo ahí, porque es un blanco fácil para la delincuencia; las autoridades estatales y federales no recomiendan que se pongan Casetas fijas por el riesgo que corren. Pero de que se tienen que recuperar para otra actividad, tenemos que hacerlo", comentó.

El mandatario salmantino comentó que en su administración se estará haciendo lo consecuente para poder llevar a cabo esta recuperación.

"Vamos a iniciar el proceso de Transformando mi Salamanca y en la recuperación de espacios públicos van dentro las casetas de vigilancia. Tenemos que revisarlo con la misma gente de la colonia, quizá para sus reuniones, un tema de comunidad; podríamos hacer un convenio para que se puedan utilizar y tenemos que darle su mantenimiento porque son parte de la imagen urbana" finalizó.