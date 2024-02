Ante la falta de lluvias disminuyó las toneladas de cosechadas

Salamanca, Gto. - De siete mil 800 pesos por tonelada, a cerca de cinco mil pesos, fue el descenso del precio afectó al sector agricultor de Salamanca, esto ante la falta de lluvias y de apoyo por parte de las autoridades, así lo externó Samuel Balderas, Secretario de la Confederación Nacional Campesina.

“Este año lo vemos mal, yo ahorita estoy convencido de que el 85% de los agricultores no tiene con qué volver a establecer, pensando que se nos adelante el agua; parece que habrá un riego a finales de mayo principios de junio para los de riego, pero muchos de ellos no tienen dinero, porque la cosecha del año pasado llegó a valer siete mil 800 la tonelada y en esta ocasión disminuyó por falta de agua la toneladas por hectárea, cuando antes se cosechaba hasta 17 toneladas, ahora salieron entre ocho o nueve toneladas”, indicó el secretario de la CNC.

Samuel Balderas puntualizó que ante esta falta de solvencia económica para el sector agrario de la ciudad y ante la falta de lluvias han sido los principales factores por lo que este sector está viviendo el peor de sus momentos.

“Si a esto le agregamos que baja el precio de la tonelada a cuatro mil 800 o cinco mil máximo, pues hay un desplome total como se aprecia; baja la producción, baja el precio del grano o está descapitalizado totalmente”, indicó.

El secretario de la CNC comentó que la entrega de 8670 kilogramos de garbanzos a los productores del campo no ha sido fructífera, catalogando esto como otro fallo de la administración municipal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“El garbanzo es un producto muy bueno, pero la gente no está acostumbrada a consumirlo en grandes cantidades como lo es el frijol u otros granos, pero también fue una cosa equivocada, porque se gastó ese dinero en comprar garbanzo cuando no hay ni humedad para sembrarlo, la gente lo tiene guardado en su casa o comiéndoselo en lugar de sembrarlo; yo no he visto garbanzo sembrado en ninguna parte. Esto es parte de los desatinos por el no saber qué hacer con el recurso por el mínimo que fuera, si hubiera suficiente humedad y la cantidad de garbanzo, tendríamos garbanzo por todos lados, y algunos incluso se hubiera dejado secar para mandarlo al mercado, pero no, la gente se lo comió y esto no resuelve ningún problema y esto fue un gasto que no valió la pena de esta administración”, finalizó.