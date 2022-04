Analiza César Prieto posible fecha para venta de blindada

El presidente municipal César Prieto, informó que a seis meses de gobierno aún no se define lo que se hará con la camioneta blindada que se adquirió en la pasada administración, la cual le costó al erario público más de cinco millones de pesos, de acuerdo al último avalúo esta unidad perdió más del 50% de su valor.

“No nos vamos a quedar con esa camioneta, nosotros lo que queremos que ese recurso que ya no va llegar como se gastó, por lo menos no se pierda y sise recupera algo pues sea en beneficio de la mayoría, estamos hablando de un tema de camiones para Parques y Jardines que sabemos que están muy descuidados, no tenemos el equipo suficiente para darle atención en el tema de las pipas de agua, en recolección de basura también podría ser”, indicó el edil.

La camioneta blindada que utilizó la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz durante su administración.

La camioneta blindada que utilizó la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz durante su administración, costó al municipio cinco millones 531 mil pesos. Esta compra se realizó a una empresa del estado de Hidalgo, llamada Soluciones Móviles, a la que se le pagó casi el doble de su costo original que era de dos millones 950 mil pesos.

“Yo tengo ganas de rifarla, queremos que se recupere más de lo que se gastó, la rifa nos da la oportunidad de no venderlo al avalúo, el avalúo ahorita está muy bajo en casi un millón 800 mil pesos, sabemos que lo que costo y lo que pagamos fueron más de cinco millones de pesos, ya no se a recuperar esa cantidad pero lo que queremos es que no pase lo que pasó la vez pasada de que fe para beneficio personal de una familia o una persona, vamos a analizar ese punto, si se tiene que hacer vamos a ver qué fecha es la más adecuada para hacerlo y lo estaremos haciendo”, detalló el edil.

En el 2019 se rento la unidad por pagos mensuales que iban de los 187 a los 261 mil pesos; hasta antes de su compra ya se habían pagado más de dos millones de pesos. En agosto del 2020 el Comité de Adquisiciones del municipio aprobó la compra de la camioneta por dos millones 726 mil pesos más.

Dentro de este contexto, el mandatario salmantino aseveró que hará las cosas bien, por lo que él, continuará haciendo uso de su vehículo personal, indicación que también hizo llegar a los directores de las diferentes dependencias.