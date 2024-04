Ampliará IMSS infraestructura hospitalaria en Salamanca

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, informó que el desarrollo de los proyectos de infraestructura hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Salamanca, en específico la construcción de una clínica hospital de 120 camas y alrededor de 10 especialidades médicas, debería concluirse en no más de un año, luego de que la próxima administración del Ejecutivo Federal retome los proyectos comprometidos en la materia.

En el ámbito municipal se cumplió con la tramitología correspondiente / Fotos | José Almanza

Reyes Carmona recordó que esta situación tiene que ver con el compromiso que el Presidente asumió, de no dejar ninguna obra inconclusa al término de su mandato; “ya le tocará la próxima administración desarrollarla, son de los proyectos que va a dejar comprometidos el presidente López Obrador y que seguramente la próxima presidenta de México tendrá que asumirlos esto no quiere decir de ninguna manera que se cancele la clínica u hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ordinario, sino más bien tendrán que esperar un poco a que inicie el próximo sexenio (…) hay que recordar que termina el primero de octubre y era muy rápido poder aventarse una clínica de tal magnitud en el municipio de Salamanca”.

En cuanto a la tramitología y competencia municipal, el presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, aseguró que no existen impedimento para que se inicie esta obra, “César Prieto en su calidad de presidente municipal hizo todos los trámites correspondientes, es decir, no hay impedimentos en este momento para ya iniciar la obra, están los recursos ya los comprometidos, pero tendremos que esperar este brinco del proceso electoral de la jornada electoral para poder retomar el proyecto de la construcción de la clínica hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

En específico la construcción de una clínica hospital de 120 camas y alrededor de 10 especialidades médicas

En torno a la construcción de la Unidad Médica de atención Familiar, el funcionario explicó que, “se va a tener que considerar una reconfiguración de los servicios de salud en materia del IMSS ordinario y esto tiene que ver con la construcción de este proyecto, digamos que de manera simultánea se dio la aprobación por un lado los recursos que ya estaban comprometidos para la de Salamanca Villa 400 y por otro lado la aprobación del proyecto, es decir, si el IMSS va a invertir recursos pues bien vale la pena que estos recursos se inviertan en un hospital grande, que cuente con las especialidades, esto no quiere decir que el otro proyecto quede cancelado pero me parece que en este momento es mucho más urgente el tema de la clínica hospital que a mí me parece y me atrevo a garantizar con toda seguridad que después de brincar el año tendría que estar concluido en no más de un año (…) pero si se le van a dar prioridad a la construcción son 120 camas hospitalarias y alrededor de 10 especialidades médicas”, concluyó.