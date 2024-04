Invita IMSS a evitar, retrasar o controlar diabetes mellitus y sus complicaciones

Debido a que en 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato registró a 197 mil 686 hombres y mujeres derechohabientes que padecen diabetes mellitus, invitó a la población derechohabiente de 20 o más años a acudir a su Unidad de Medicina Familiar de adscripción para prevenir o en su caso atender esta enfermedad para evitar complicaciones a la salud, principalmente a quienes tienen familiares que la padecen y que nunca se han realizado la prueba para su detección o que llevan más de tres años sin hacérsela.

Al principio la diabetes no presenta molestias

Al respecto, José Octavio García Palafox, director del Hospital General de Zona No. 2, explicó que la diabetes mellitus es una enfermedad ocasionada por una baja producción de insulina o porque la insulina que produce el páncreas no funciona adecuadamente debido al sobrepeso, obesidad o falta de ejercicio, pues los músculos sin actividad no responden a la insulina, por lo que es importante cuidar que el nivel de azúcar en sangre esté entre 70 y 100, lo cual es considerado como normal.

“Es importante que quienes tienen familiares con diabetes y que nunca se han realizado la prueba para detección del padecimiento o que llevan más de tres años sin hacérsela, acudan al Módulo Preveen IMSS para que el personal les haga el estudio de glucosa en sangre, para lo cual no es necesario contar con cita”, invitó.

En cuanto a la descripción de la enfermedad agregó que, el páncreas produce la insulina, que sirve para que todas las células del cuerpo utilicen el azúcar proveniente de los alimentos, proporcionando así la energía que el organismo necesita para todas sus funciones y para realizar las actividades de la vida diaria. El azúcar, al no ser utilizada por las células, aumenta en la sangre y daña el sistema circulatorio.

García Palafox recordó que la diabetes es una enfermedad crónica; sin embargo, su aparición puede evitarse o retrasarse, pues el padecimiento es resultado de muchos factores, como herencia genética, sobrepeso, obesidad, circunferencia de cintura mayor de 90 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres, estilos de vida nocivos para la salud como el tabaquismo, alcoholismo, consumo excesivo de grasas, baja ingesta de frutas y verduras, así como la falta de actividad física; para evitarla es necesario no caer en los factores de riesgo ya mencionados.

Relató que al principio la diabetes no presenta molestias, se puede padecer y no saberlo, por lo que, reiteró, es importante que la población acuda a revisión al IMSS, sobre todo si se tiene familiares con la enfermedad, presenta mucha sed, mucha hambre, aumento en la frecuencia de veces que orina, si hay debilidad, fatiga o pérdida de peso de forma no justificada.