AMLO está cegado con estrategia de "abrazos, no balazos": rector de la Ibero Torreón

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador está cegado con su estrategia de “abrazos, no balazos” y se niega a escuchar a la sociedad civil para combatir la criminalidad, declaró el rector jesuita de la Universidad Iberoamericana Torreón, Juan Luis Hernández.

El rector jesuita de la Universidad Iberoamericana Torreón, Juan Luis Hernández(el primero de izquierda a derecha). Foto: Cortesía | Ibero León

Lo anterior comento desde la ciudad de León en donde se desarrolla la Reunión Anual del Sistema Universitario Jesuita, integrada por ocho campus en todo México, y quienes exigieron seguridad para los misioneros de Cerocahui, Chihuahua, donde fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora.

“El esta obcecado en su estrategia de abrazos, no balazos, pero hemos visto que han avanzado los controles del narco, llamamos a una autocrítica responsable al gobierno federal”.

“La estrategia de apostarle a las políticas sociales es mirar a largo plazo, lo que necesitamos es que el narco no avance, además quitarle el control de los territorios, y para eso hay expertos y para eso el presidente tiene que escuchar a la sociedad civil, a las universidades, a los empresarios, tiene que hacerlo de la mano de la sociedad, hace mal en no escucharnos, esta concentrado en su estrategia, pero no se puede dejar a la ciudadanía y tener un estado ausente, la sociedad tributa doble impuesto en México, para el SAT y para quienes los extorsionan, esto es inadmisible”, dijo el rector de la Laguna.

Lamentó que el presidente de México haya declarado cuatro días después que el estado mexicano va tras los criminales.

“Fue porque el perfil de los sacerdotes jesuitas llamó la atención nacional e internacional y eso provocó que los gobiernos tanto de Chihuahua como federal traten de dar resultados expeditos, pero esto no sucede con las personas comunes, insistimos que nos llama a dolos los dos jesuitas asesinados y los miles de muertos y desaparecidos, es una lástima que se movilizaran por ser sacerdotes, para nosotros eran hombres buenos haciendo el bien”.

“Lo hace porque está presionado, nosotros seguiremos insistiendo, estamos en un clima de polarización y los que hacemos una crítica parecemos enemigos, pero deseamos paz y seguridad para los ciudadanos, yo supongo que van a dar con el asesino, pero me parece difícil que los gobiernos no sepan quienes están en los territorios, hace muchos años los narcos en la zona Taraumara estaban identificados por el gobierno local y estatal, y las instancias federales”, dijo el rector jesuita.

En un comunicado de prensa, el Sistema universitario jesuita lamentó el fracaso de la política pública en materia de seguridad.

“En noviembre de 2018, ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de pacificación integrado por nueve medidas estructurales asociadas con la prevención, reconstrucción de los tejidos sociales y construcción de paz. A 4 años de distancia, hemos visto desvanecerse esas nueve propuestas y solo ha prevalecido la figura de la Guardia Nacional, un cuerpo policial militarizado, como única medida para pacificar el país. Hoy, con una cifra acumulada superior a las 120,000 personas fallecidas en lo que va del sexenio, tenemos que decir que la estrategia fracasó”.

El Sistema Universitario llamaron a la sociedad en su conjunto a “no normalizar la violencia. Somos un país de víctimas de la violencia: más de 100,000 personas desaparecidas, más de 300,000 víctimas de homicidios dolosos a causa de la mal llamada ‘guerra contra el crimen organizado’, más de 250,000 víctimas del desplazamiento forzado. Frente a una institucionalidad débil, corrompida y omisa que ha permitido el escándalo que supone esas cifras, nuestro llamado es a fortalecer la organicidad social”.