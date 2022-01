Alumnos temen regresar a clases virtuales

Este lunes regresan a clases presenciales aproximadamente 55 mil estudiantes de nivel básico de este municipio, sin embargo la incertidumbre en este sector permanece ante el incremento de los casos por la variante Ómicron.

Ante el crecimiento exponencial de contagios que se han dado en el país en los últimos días, alumnos del nivel básico temen que su regreso a las aulas sea suspendido y se retorne a las clases virtuales, debido a las complicaciones educativas a las que se enfrentan.

Local Incierto el regreso a clases el próximo 10 de enero

El joven alumno de primero de secundaria, Adán Zavala, dijo no querer regresar a clases pues se le dificulta el aprendizaje. “No me gusta las clases virtuales, la verdad batallé mucho cuando estuve en sexto, pero ahora que entré a secundaria y que pudimos tener clases híbridas me gustó mucho, la verdad espero que no tenga que regresar otra vez a estudiar en casa”.

El panorama epidemiológico actual es una preocupación tanto para los alumnos como padres de familia, ya que el confinamiento causó afectaciones psicológicas y físicas, la señora Cristina Torres dijo que para su hijo el estar en casa tomando clases le produjo estrés, además de que se distraía muy rápido por lo que no prestaba atención. “Esperamos que la variante de Ómicron no haga que los niños regresen a las clases virtuales, pues la verdad no hay como estar en la escuela para aprender,” expresó la ama de casa Cristina.

Recientemente el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, Jorge Hernández Meza, declaró que el 50% de las escuelas regresarán con formato presencial, 48% tendrán clases de forma híbrida, mientras que sólo el 2% de las instituciones educativas continúan de forma virtual.