Alertan autoridades estatales: Covid-19, más activo que nunca

León, Gto.- En el Hospital Covid de León se encuentran internados 21 pacientes, 11 de los cuales están intubados en condición grave, mientras que los otros 10, tienen mejor evolución. De este nosocomio se han dado de alta a 20 personas

Así se dio a conocer este jueves en Sesión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA), donde se reconoció que la transmisión coronavirus “está más activa que nunca” y se recomienda a quedarse en casa.

Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato dijo que “ante el reporte de mil defunciones en un solo día con más de 100 mil casos para el país, ocupa y preocupa a los consejeros del Comité Estatal, sobre todo la creciente cifra de casos confirmados en el estado”.

Hasta la mañana del jueves, Guanajuato reporta 188 casos nuevos con un acumulado de 2 mi 475 casos, 17.6 % de todos los casos estudiados; 34 % de los casos presentaban al menos una comorbilidad, en su mayoría hipertensión y 158 defunciones desde el inicio de la contingencia.

De todos los casos estudiados, 81 % han sido notificados por la Secretaría de Salud y el resto por las demás instituciones del sector salud en Guanajuato.

En el CESSA se reconoció que “aunque estamos en fase 3 en Guanajuato y se han reactivado algunos sectores económicos, no significa que dicha fase ha sido superada”.

En este momento, Guanajuato se encuentra en el lugar 15 nacional de casos de Covid-19 con el sexto lugar en cuanto a casos activos. “Por lo que si no se tiene una actividad esencial, no se debe salir en sentido estricto, pues la trasmisión está más activa que nunca”.

Fátima Melchor, directora estatal de Epidemiología, informó que suman 19 mil 79 muestras procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Señaló que la gente que no tiene una actividad esencial fuera de casa, no se está quedando en casa por alguna razón, no se siguen las medidas estrictas de higiene, desinfección, sana distancia que ha favorecido a brotes familiares.