Alerta de género una asignatura pendiente en Guanajuato

Desde hace ocho años las autoridades han permanecido apacibles respecto a actuar en contra de la violencia de género, así lo sostuvo Patricia Vega una de las portavoces del colectivo Regla Rota, luego de reiterar de que en Guanajuato se requiere la alerta de género para prevenir, inhibir y en su caso castigar la violencia en contra de las mujeres, en este sentido dijo se espera la aprobación de dos nuevas leyes, las cuales se analizan ya en el Senado.

“Todavía nos falta mucho por hacer, tenemos leyes que no se han querido aprobar o no se han aprobado, está en el Senado la Ley Monse, la Ley Ingrid, que todavía es fecha que no se han aprobado en el estado, aunado a que no se ha dado está alerta de género que se ha pedido desde hace muchos años y que las autoridades no han hecho caso a pesar de las muertes y la violencia de las que son víctimas las mujeres”, refirió.





La violencia contra la mujer se ha incrementado en la última década.





Respecto a la demanda de las mujeres en que se dé esta alerta de género, el panorama que se vive actualmente en Guanajuato y el que se vivía, se cuestionó la voluntad de las autoridades e incluso de la declaración en su momento de la titular del Instituto de las Mujeres, quien declaró desde 2016 que la alerta no era necesaria en Guanajuato.

A pesar de que los diferentes colectivos feministas han solicitado tipificar el asesinato de mujeres como feminicidios, en los últimos cinco años únicamente se han abierto 85 carpetas de investigación por este delito de acuerdo al Semáforo Delictivo del Estado de Guanajuato; que representa menos del 50% de los casos denunciados tan solo en 2022.





Solo 85 carpetas de investigación por feminicidio se han abierto en los últimos cinco años.





“Las cifras son claras al igual que la falta de voluntad de las autoridades, hay muchas muertes de mujeres que no son reconocidas de esta manera, es una situación grave que se debe de atender”.

Por otro lado, al igual que otras problemáticas se ha señalado que esta y otras causas podrían usarse como estandarte político de cara a uno de los procesos electorales más importantes en el que se cambiarán a los representantes de los tres niveles de gobierno en 2024.