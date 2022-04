Alerta de género no es efectiva: García Muñoz Ledo

GUANAJUATO, Gto.- El declarar un estado con alerta de género no corresponde a un mecanismo eficiente que permita reducir el número de incidencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, consideró la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Lo anterior luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), aceptó la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para activar la Alerta de Género en la entidad.





Y es que dentro de la solicitud se puntualizan la desaparición de niñas y adolescentes, sobre todo en ocho municipios que son: Celaya, Cortazar, Irapuato, Guanajuato, León, Salamanca, Silao y Valle de Santiago.

En ese sentido, la titular de la SG, señaló que de momento no se ha recibido alguna comunicación al respecto, y la fecha límite para que se notifique vence el miércoles y hasta pasado el mediodía no se tenía ninguna comunicación.

Incluso, recordó que anteriormente ya se había solicitado la activación de la Alerta de Género (en 2014 durante la administración de Miguel Márquez), pero el estado atendió las recomendaciones (13) hechas por las Conavim.

Aunque se dijo en la disposición de colaborar y atender a la solicitud, dicha medida no representa un mecanismo eficiente, ya que ello lo demuestra lo ocurrido en 22 estados del país donde ha sido activada y por el contrario la violencia se ha recrudecido.





“Yo lo que creo es un mecanismo que surgió con esta necesidad de tener acciones concretas específicas en ciertos territorios, la realidad hoy es que, en los territorios, es que, más allá de la veintena de estados que tienen esta alerta de género, no ha representado un elemento sustantivo para erradicar la violencia, no me parece que sea una medida efectiva”, ahondó.

Fin de mes arrancará registro de deudores alimenticios

Por otra parte, dijo que a finales del presente mes quedará publicado el Registro Estatal de Deudores Alimenticios, con el que se impedirá que los padres con adeudos de pensión alimenticia, “traspasen” sus propiedades sin antes garantizar el sustento a sus hijos.

En tanto, dijo que se realizan actualmente las pruebas del sistema en coordinación con el Poder Judicial del Estado, instancia que tendrá a su cargo proporcionar la información de padres deudores alimentarios.

“Estos 60 días se cumplen a finales de mes de abril, es decir estamos en tiempo y forma, ahora lo que estamos haciendo son las pruebas en el sistema, se firmaron los convenios correspondientes con el poder judicial, porque recordar que ellos serán los principales generadores de esta información al Registro Público, hoy estamos en las pruebas con los sistemas, estaremos saliendo en tiempo y forma”, agregó.

Asimismo, enfatizó que los padres deudores se incluirán en el registro sin que haya una resolución judicial, sino al inicio de un procedimiento legal como medida precautoria. “Revisar si tiene alguna propiedad que va a surgir este efecto como una alerta registral para nosotros y en el caso de que quiera enajenar un bien inmueble que tenga registrado, nosotros tendremos que estar en comunicación con el Poder Judicial para que no lo pueda hacer o en el caso de que se haga, se garantice el primer término los alimentos de los hijos”, recalcó.