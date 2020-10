“Al principio hubo miedo y dolor”: confiesa el médico Malinally Rosas

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Para los médicos más jóvenes, la pandemia de Covid-19 ha asustado incluso a los más valientes al sentirse a veces rebasados por la enfermedad y la gran cantidad de casos graves.

Malinally Rosas José, jefe de Medicina Interna del Hospital General y quien también atiende a las personas contagiadas de coronavirus, confesó que ha sido una época muy difícil para el personal de salud, ya que todos desearían que los pacientes tuvieran un final feliz y salieran recuperados; sin embargo, no ha sido así, pues son bastantes los que fallecen y salen rumbo a una funeraria.

“Al principio hubo miedo, dolor e impotencia, sobre todo porque esta es una enfermedad nueva en la que de alguna manera se decía que afectaba sobre todo a población mayor y que los jóvenes no, con el paso del tiempo la enfermedad fue cambiando un poco y te das cuenta que también tú eres vulnerable, que podrías enfermarte y complicar".

“Nos ha dado miedo a todos, incluso al más valiente, y con el paso del tiempo hemos entendido más la enfermedad, y no debemos de temer, sólo atender las medidas de protección y enfrentarla como cualquier otra enfermedad”.

En ocasiones se sintió rebasado

Malinally Rosas mencionó que se ha sentido en ocasiones rebasado por la enfermedad y por la cantidad de pacientes; sin embargo, aseguró que los compañeros y la familia han sido de gran apoyo y permiten continuar atendiendo a los más graves.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local A pesar de tener 62 años, atiende a pacientes Covid-19

“A veces hay días difíciles, sobre todo cuando tenemos muchos pacientes, y uno no sabe qué más hacer, a veces se les ofrecía lo que ya teníamos y que aun así no era suficiente, quisiera dar más, pero no se puede (...) he querido tirar la toalla, algún día dije 'esto nos rebasa y siento que a pesar de que todos ponemos nuestro mejor esfuerzo, no disminuye', pero generalmente son lapsos pequeños y siempre hay algo o la familia que te alienta a continuar”.

Malinally Rosas José dijo que una de las situaciones más difíciles es darle la noticia a las familias del fallecimiento de sus seres queridos, ya que nunca se imaginan que el coronavirus sean tan grave y cada persona reacciona de manera diferente.

No tuvo contacto físico con su esposa durante meses

Además, los médicos, enfermeras y todo el personal de salud ha priorizado mantener las mismas medidas sanitarias al salir del hospital, pero hay quienes incluso evitan el contacto con sus seres queridos con tal de protegerlos, como lo hizo Malinally Rosas, quien aseguró que durante meses, él y su familia, evitaron tener contacto físico, pues tanto él como su esposa, son médicos y la salud de su hija hay sido una prioridad.

“Ha habido un cambio muy drástico en todos nosotros, porque ahora somos un poco más paranoicos, te lavas en exceso y siempre cargas con el cubrebocas (...) varios amigos se han contagiado y han estado en terapia intensiva, pero afortunadamente ningún familiar. Aunque no han muerto compañeros ni amigos, no deja de doler, me ha tocado ver a muchos pacientes que no se les ha podido ofrecido nada más, ahora la parte difícil no es tanto con el paciente, sino la familia al dar la noticia tan complicada”.

Médicos piden a población no bajar la guardia

Malinally Rosas José pidió a la población a continuar con las medidas sanitarias, ya que de todos depende que los contagios y muertes disminuyan, así como evitar la saturación en los hospitales, ya que aún existen personas que no creen en el coronavirus y salen a las calles sin ninguna protección.

A pesar de que el semáforo en Guanajuato esté en color amarillo, los casos no han cesado, pues cada vez es más común ver a más gente en las calles y sin cubrebocas; situación que pone en riesgo la extensión de la pandemia.

“Le pedimos a la población que no baje la guardia a pesar de que el semáforo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, podemos tener como referencia a Europa, ha tenido repute nuevamente en sus casos, no sabemos aquí cómo vaya a ser el comportamiento de la enfermedad, pero no bajen las medidas de seguridad ni el distanciamiento social”, mencionó Malinally Rosas.