Agripino Aguilar Negrete reconocido pintor salmantino, expone sus pinturas en distintos municipios del estado de Guanajuato.

Alrededor de 57 pinturas son la que el artista salmantino Agripino Aguilar Negrete ha realizado a persona icónicas del municipio de Salamanca, mismas que inspiraron al pintor en su trayectoria artística, las cuales han recorrido diversos municipios del estado de Guanajuato.

Aguilar Negrete, comentó que su trayectoria en el óleo, se inició en el año 2000, en donde se interesó al ver a este tipo de personalidades que se encontraban en situación de calle y algunos de ellos que tienen negocios reconocidos en el municipio.

“Estas pinturas icónicas de las personas de salamanca empezó por el año 2000 y me intereso porque en cuestión de verlos en las calles y con algunos de ellos platicando me pude dar cuenta que traía cada uno una gran historia de tras de ellos, por me inspiré a pintarlos y como se puede ver no solo son personas en cuestión de calle sino también de personas con oficios que son muy conocidos en Salamanca”, explicó.

El artista salmantino descubrió su talento desde los ocho años de edad, esto ya que su madre también era pintora, y a pesar de no haberla conocido, ya que ella falleció al momento de que él naciera, fue parte de la herencia que le dejó, por lo cual siempre ha buscado honrar su memoria.

Ante este lamentable hecho, él se retiró de PEMEX para dedicarse al óleo. “Yo trabajé en Pemex a los 17, pero me salí en 1989 para dedicarme por completo a la pintura, eh expuesto en varios lugares como en San Migue, Celaya, Cortázar, actualmente soy maestro en casa de la cultura, pero también di clases en la UTSOE y estuve 13 años, asi mismo también en la UTS eh estado dando clase”, explicó.

El artista salmantino, puntualizó que durante el tiempo en el cual ha estado impartiendo clases, no se le deben de cortar las alas a los niños que se quieran dedicar a la pintura y no les digan que se van a morir de hambre al dedicarse a este tipo de arte.

“Lo que más me importa, es que la misma familia no les corte las alas a todos esos niños con esas cualidades, no se trata que dejen de estudiar, sino que lo complementen un poco con ese arte que todos siempre tenemos pero con por algunas razón no las desarrollamos por ello es importante el apoyo de la familia, y es fundamental saber motivar a los niños y jóvenes”.

Otra explosión es la de hojas secas, esa serie se llama Otoñales y se trate de ver las bellas de las hojas secar de los árboles de las ramas secas, por lo cual les hace una invitación a los jóvenes a que despierten ese talento que tiene por que todos tenemos algo de artistas, y es de suma importancia el motivar a la juventud a que lo exploten y perseveren en todo lo que los apasiona.