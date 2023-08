Agricultores piden reubicación de pozo contaminado

Tras 10 meses de que se registró la contaminación por gasolina en el pozo agrícola número 7; productores agrícolas exigen a los responsables se reubique, pues ante esta situación 35 hectáreas continúan sin poder establecerse ya que son dependientes de esta fuente de suministro, situación que han padecido desde noviembre de 2022, así lo confirmó Héctor Ortega Razo representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en Salamanca.

“Hasta ahorita hemos seguido regando las parcelas, no se ha podido sanear el 100%, estaba esperando Ductos (de Petróleos Mexicanos), que ahora que toque el turno y pues hasta la fecha nada, aunque ha bajado poco la contaminación, pero la realidad es que todavía no se sanea, ya vamos acabalar 10 meses en que nos han traído con puras largas”, asentó el representante campesino.

De manera inicial, personal de Pemex realizó los trabajos para la recuperación del producto, sin embargo, el problema no se resolvió en su talidad lo que ha generado pérdidas estimadas en un millón 750 mil pesos, lo que afectó a seis ejidatarios al dejar de producir sus tierras; lo que también podría afectar algunos cultivos de espárragos establecidos que de ahí se les dota de agua; situación por la que se pide la reubicación del pozo.

“Nosotros lo que les estamos pidiendo es que si el pozo ya no va funcionar que nos lo reubiquen, que sean responsables y realmente, nadie se quiere hacerse cargo de que son los culpables y meter las manos al fuego, todo mundo dice que no saben de dónde proviene la fuente de contaminación y le sacan vuelta, no quieren responsabilizarse, hasta ahorita hemos estado regando las parcelas del área compacta, y si da cierto aroma a combustible, pero debido a las necesidades que se tienen del agua se hace esta exigencia”, agregó

La contaminación se detectó en noviembre de 2022, cuando se los campesinos se dispusieron a echar andar el pozo para regar las tierras y poder establecer parcelas de trigo o cebada, pero en lugar agua se comenzó a bombear combustible aparentemente debido al derrame que propició muna toma clandestina o el desgaste del ducto, lo cual no fue debidamente determinado; lo que los obligó a no establecer cultivos del período otoño-invierno.