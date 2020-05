Agota conteo de momias, gobierno capitalino

GUANAJUATO, Gto; Con la limitada invitación de cuatro medios nacionales para contabilizar los cuerpos áridos de la colección de momias, el Gobierno Municipal dio por Agotada la campaña “Ven y Cuenta para que no te cuenten”.

Desde el primer día en que se suscitó la polémica por la presunta desaparición de 22 cuerpos de la colección, algunos medios locales, incluida la oficina Guanajuato de la Organización Editorial Mexicana solicitó un conteo personal de los cuerpos áridos, petición que nunca fue atendida.

Tras la presunta desaparición de 22 cuerpos áridos, información manejada por medios nacionales, el municipio lanzó la campaña “Ven y Cuenta para que no te Cuenten", en la cual los ciudadanos deberían solicitar al museo efectuar el conteo de los 117 cuerpos áridos.

La Organización Editorial Mexicana solicitó al propio titular de Cultura y Educación, Jesús Antonio Borja Pérez, participar en el conteo de los cuerpos, sin embargo no hubo respuesta por parte del municipio.

Fue el propio Borja Pérez quien informó que no hubo solicitud por parte de la ciudadana para participar en la dinámica, pero el personal de la colección de cuerpos áridos sí acompañó a los representantes de cuatro medios nacionales.

“Nos acompañaron a un recorrido por el museo de Santa Paula, área de conservación y museo de Sangre de Cristo, y ellos contaron uno por uno los cuerpos hasta sumar 117. La colección de las momias de Guanajuato está completa”, detalló.

Cuestionado sobre los protocolos para realizar el conteo en caso de que los ciudadanos soliciten participar el la dinámica, el funcionario municipal señaló que el ejercicio ya se dio por agotado y cuenta con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Ellos contaron uno por uno los cuerpos hasta sumar 117. La colección de las momias de Guanajuato está completa

“El conteo ya lo hicimos. El delegado del INAH con la información que nosotros le enviamos en su momento, porque lógicamente una noticia como esta de que hay un faltante de cuerpos pues lógicamente que a la autoridad le genera cierta duda, y el delegado del INAH nos solicitó información, se la presentamos con mucho gusto y el mismo delegado ya declaró que no existe ningún faltante”, respondió.

Antonio Borja expresó que se creará el inventario de la colección de momias, el cual será público una vez finalizado.

“Nosotros ya hicimos un conteo con cuatro periodistas presentes, estamos en un proceso de actualización del inventario de las momias de Guanajuato, inventario que en su momento será público y no nos queda más que invitar a la ciudadanía a que no permita una mal información y corroborar, afirmar que no hay un faltante de las momias de Guanajuato”.