Agobian robos y extorsiones a ramo constructor en el estado

Ante el incremento de robos de maquinaria e implementos para la construcción los costos de los seguros se han disparado en el estado hasta 10 veces su valor, lo que aunado a las extorsiones han mermado la participación del sector en la obra pública y privada de Guanajuato, así lo dio a conocer Carlos Arroyo González presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles.

“Tenemos registros de reportes de compañeros que los extorsionan, ya que no se sabe si es gente que pertenece a grupos delictivos, lo que se debe hacer a capacitarnos y mantener la cordura, pero sigue existiendo la extorsión y cada día se va aumentando sus métodos de robos de maquinaria, como tema del colegio no llevamos un registro porque nuestro ámbito es profesional”, indicó el representante del colegio.

En este sentido explicó que a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se proporciona el asesoramiento y acompañamiento ante las autoridades a quienes han sido víctima de este delito, del que dijo que las retroexcavadores son el tipo de maquinaria con mayor índice de robo en Guanajuato; “en el robo del auto transporte de repente se mueve un equipo de un municipio a otro y ya no llego, pero por lo regular se puede recuperar el vehículo, no así la carga, creemos que es porque ya no les resulta tan rentable el vender la unidad”.

Así mismo, el presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles mencionó que de los 10 colegios municipales distribuidos en el estado, de manera recurrente se reportan dos o tres casos de extorsión, robo, asalto; “hemos tenidos decesos de compañeros en algunos municipios por problema de algún robo o una situación que no ha sido favorable y ahí la situación cambia ya en poner en riesgo la vida o hasta secuestros, como tal nunca se nos da un dato especifico ya que eso a manejo las autoridades”.

Derivado de ello, Arroyo González señaló que en cuestión de equipo, maquinaria y seguro de vida se han modificado las primas precisamente por ese tema, pasando de los cinco hasta los 50 mil pesos, lo que aunado al pago de vigilancia y seguridad privada en el traslado y resguardo de maquinaria ha mermado la utilidad del ramo constructor en la entidad y en consecuencia en el desarrollo de obra pública y privada.

Respecto a las extorsiones en el sector indicó que generalmente estas se realizan a través de llamadas telefónicas a las oficinas o incluso a los números particulares de los contratistas; “te llaman tres veces para obtener datos personales y la siguiente es cuando ya comienzan las amenazas y exigencia de pagos de hasta 50 mil pesos semanales los cuales piden hacerlos por medio de tarjeta y depósitos, hay compañeros que han pagado para no arriesgar su vida y requerimos que las autoridades atiendan este tema que tanto ha afectado la vida productiva y social de Guanajuato”, concluyó.