GUANAJUATO, Gto.- La sobrecarga de trabajo que tiene la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Administrativo del IEEG, impide acelerar las resoluciones de las quejas por violencia política en razón de género, por ello se presentó la iniciativa para separar en dos funciones esta área institucional y agilizar los procesos, afirmó la diputada Yulma Rocha Aguilar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Luego de que aún no se ha dado una respuesta a la denuncia que interpuso ante ese órgano electoral desde el mes de enero del presente año en contra del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, por violencia política, la diputada local ha insistido que impulsará la propuesta para que dicha Unidad se dividida.





Se debe agilizar respuesta por denuncias de violencia política.





Una sería relacionada con el tema técnica jurídica para los asuntos internos del Instituto y la otra de carácter Contencioso para resolver los recursos “y en esta que haya una unidad específica para atender las quejas sobre violencia política de género, para que haya justicia para las víctimas. Necesitamos instituciones que sean más ágiles a la hora de resolver estos recursos”.

Rocha Aguilar señaló que el proceso ha tenido un retraso porque hay una carga importante de trabajo de esta unidad, porque hay muchas quejas que tienen que atender y que tienen un mayor tiempo en procedimiento.





La carga de trabajo impide acelerar las resoluciones de las quejas por violencia política.





“Por eso la propuesta de que sea separada esta unidad y el otro aspecto tiene que ver con que no se contesta a tiempo o no se contesta y entonces nosotras tenemos que seguir metiendo escritos o le decimos a la autoridad que pregunte, porque no les están contestando de manera clara y precisa o lo hacen de manera rebuscada”, como ocurre con su denuncia.

Finalmente, Rocha Aguilar recordó que seguramente esta semana en la sesión ordinaria del Congreso presentará una iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de inviolabilidad parlamentaria para que evitar que ninguna legisladora sea castigada por el sentido de sus votos.





Iniciativa trata de separar en dos funciones el área de la Unidad Técnica Jurídica y de los Contenciosos administrativo del IEEG.





Hay que recordar que la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral tiene 98 días para la etapa de sustanciación en el IEEG. La queja de Yulma Rocha ya casi va a tener 150 días y no se ha dado respuesta alguna.

En la pasada conferencia de prensa que ofreció la legisladora indicó que ella sufrió violencia política, violencia económica y discriminación por parte de Alejandro Arias Ávila.